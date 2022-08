CAT 2022 Registration: कैट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू लेकिन इसके बिना नहीं भर पाएंगे एप्लिकेशन फॉर्म

CAT 2022 Registration: कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022 (CAT 2022) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 3 अगस्त से शुरू हो गई है. पोस्ट ग्रेजुएट मेनेजमेंट प्रोग्राम (Post Graduate Management Programme) में एडमिशन के लिए छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.आईआईएम कैट 2022 (IIM CAT 2022) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2022 तय की गई है. कैट 2022 का आयोजन देश भर के 150 शहरों के कई परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

बता दें कि छात्र कैट 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय परीक्षा देने के लिए अपनी प्रेफरेंस के अनुसार 6 अलग-अलग शहरों को चुन सकते हैं. छात्रों को आवेदन फॉर्म भरते वक्त अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे.

कैट 2022 (CAT 2022) के लिए आवेदन करने वाले छात्र ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो. हालांकि, आरक्षित वर्ग के छात्रों को डिग्री के पासिंग प्रतिशत में छूट दी जाएगी.

आईआईएम कैट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन (IIM CAT Official Notification) के अनुसार, छात्रों को चयन प्रक्रिया के दौरान एक वेलिड और युनीक ईमेल आईडी और एक मोबाइल फोन नंबर (Valid and Unique Email Account and a Mobile Phone Number) तैयार रखना होगा.

आवेदन शुल्क (CAT Application Fees)

1. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्रों के लिए - 1,150 रुपए

2. अन्य सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए - 2,300 रुपए

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट (IIM) भारत के बिजनेस स्कूलों (Business School's of India) में एडमिशन के लिए छात्रों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैट का आयोजन करता है. बता दें कि इस साल कैट 2022 का आयोजन 27 नवंबर को किया जाएगा. परीक्षा तीन घंटे की होगी. परीक्षण में इस तीन पार्ट - वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे.

ऐसे करें CAT 2022 के लिए आवेदन

स्टेप 1 - छात्र सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2 - इसके बाद आप वेबसाइट पर दिए गए New Candidate Registration के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेश करें.

स्टेप 4 - इसके बाद आप दोबारा वेबसाइट के मेन पेज पर जाए और अब Registered Candidate login के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5 - अब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर एप्लिकेशन फॉर्म भरना शुरू करें.

स्टेप 6 - अंत में आप एप्लिकेशन फीस का भुगतान कर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 7 - आप भविष्य के लिए अपने एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर अपने पास जरूर रख लें.