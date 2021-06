Delhi School Admission 2021: नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

नई दिल्ली. Delhi School Admission 2021: दिल्ली के सरकारी स्कूलों की नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए फॉर्म संबंधित स्कूलों में आज से मिलेंगे. ऐसे में जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन दिलाना चाहते हैं, वे स्कूल से आवेदन फॉर्म लेने के बाद भरकर 12 जुलाई तक जमा कर सकते हैं.

24 जून को जारी हुआ था नोटिस

स्कूलों में प्रवेश को लेकर शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से 24 जून को एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए सर्कुलर की कॉपी भी साझा की गई थी. जिसमें कहा गया था कि स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन के पात्र होंगे.

Admissions for Entry level classes r open in all SV of #DelhiGovtSchools

- Form available in school from 28th June - 12th July

- Drop box will be setup at all schools

- Draw will be conducted on 20th July in d presence of #TeamSMC

- Admissions date 26th July - 4th August pic.twitter.com/1sPvq70eLr

