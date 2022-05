UP: इन जिलों में इस तारीख तक दिए जाएंगे फ्री लैपटॉप, देखें डिटेल

UP Govt Free Laptop Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 19 अगस्त 2021 को घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार 3 हजार करोड रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के यूजी, पीजी, डिप्लोमा व टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप योजना का लाभ देगी.