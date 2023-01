GATE 2023 Admit Card: आईआईटी कानपुर आज जारी नहीं करेगा हॉल टिकट, यहां चेक करें नई डेट्स

GATE 2023 Admit Card Postponed: ऐसे कैंडिडेट्स जो गेट 2023 में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए अहम सूचना है. दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आज, 3 जनवरी 2023 को गेट 2023 एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा था. हाल ही में संस्थान ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से इसे स्थगित करने की सूचना दी है यानी की एडमिट कार्ड आज जारी नहीं किए जाएंगे.

संस्थान अब 9 जनवरी 2023 को एडमिट कार्ड जारी करेगा. आईआईटी कानपुर के (IITK) गेट एडमिट कार्ड 2023 रिलीज करते ही ऑफिशियल लिंक gate.iitk.ac.in एक्टिव हो जाएगा. कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड लिंक का उपयोग करके गेट हॉल टिकट 2023 डाउनलोड कर सकेंगे.

Due to operational reasons Admit Card Download is delayed, and now it will be enabled on 9th January 2023. #GATE2023@ieeducation_job @ndtveducation @educationtimes @EduMinOfIndia @AICTE_INDIA

— GATE 2023 (@AboutGATE2023) January 3, 2023