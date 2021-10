IGNOU: यूजी, पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन की लास्ट डेट फिर बढ़ी, जानें यहां

नई दिल्ली. इग्नू ने सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (जुलाई 2021 सत्र) में प्रवेश के लिए लास्ट डेट बढ़ा दिया है. छात्र अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल - ignouadmission.samarth.edu.in पर आवेदन का स्टेप्स दिया गया है.

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन सेमेस्टर-बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर केवल बैचलर और मास्टर कोर्सेज के लिए किए जा सकेंगे. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सेमेस्टर बेस्ड यूजी/पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले ही खत्म हो चुकी है.

ऐसे करें आवेदन

- ignou.ac.in पर जाएं.

- Links for Online Admission Portal July 2021 Session for all the Programmes(Except Certificate) is extended till October 31, 2021” के लिंक पर क्लिक करें.

- फॉर्म भरे और फीस जमाकर सबमिट करें.

- फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास भविष्य के लिए रख लें.

इग्नू क्या है?

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितम्बर, 1985 में स्थापित एक विश्वविद्याल है. इसका मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में स्थापित है. यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है. भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं. यह विश्वविद्यालय भारत में मुक्त और दूरवर्ती अध्ययन का राष्ट्रीय संसाधन केंद्र भी है.

