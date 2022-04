IIT Delhi: डेटा साइंस- मशीन लर्निंग के लिए आवेदन शुरू, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली. IIT Delhi: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT दिल्ली ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में अपने चौथे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. यह ऑनलाइन कोर्स IIT दिल्ली के Continuing एजुकेशन प्रोग्राम (CEP) के तहत शुरू किया गया है. इच्छुक और योग्य छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 मई, 2022 है. कोर्स का समय 6 महीने है. 6 महीने बाद पास होने वाले छात्रों को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा.अधिक जानकारी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iitd.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Apply for CEP Online Certificate Programme in Data Science and ML" पर लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें.

स्टेप 4- आवेदन भरें और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

स्टेप 5- अब आवेदन फॉर्म को सबमिट करें.

स्टेप 6- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं.

आवेदन की योग्यता

जिन छात्रों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया है और गणित में कक्षा 12वीं की परीक्षा में 50% अंक हैं,वे आवेदन कर सकते हैं.

