JEE Main 2021 Postponed: कोरोना काल में स्थगित की गई जेईई की परीक्षा, nta.ac.in पर करें चेक

नई दिल्ली: देश में कोरोना के बढ़ते संकट (Corona Cases In India) को देखते हुए जेईई मेन मई परीक्षा 2021 स्थगित (JEE Main 2021 Postponed) कर दी गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (Ramesh Pokhriyal 'Nishank') ने ट्विटर (Twitter) पर जानकारी शेयर की है. अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है. उसके लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट (Official Website), nta.nic.in पर नजर रखनी होगी.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' (Education Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank') सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने एक ट्वीट (Tweet) के जरिए जानकारी दी कि इंजीनियरिंग (Engineering) पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा (NEET 2021) को फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है. अभी आगे की तारीखों की कोई घोषणा नहीं हुई है. छात्रों की सेहत (Health) को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने लिखा है कि अधिक जानकारी के लिए छात्र एनटीए (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर अपनी नजर बनाए रखें.

Looking at the present situation of #COVID19 & keeping students' safety in mind, JEE (Main) - May 2021 session has been postponed. Students are advised to keep visiting the official website of NTA for further updates: Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank

