JEE Main 2021 का रिजल्ट घोषित, jeemain.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

नई दिल्ली: जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट (JEE Main Exam Result 2021) सोमवार रात जारी कर दिया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal) ने खुद ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है. इंजीनियरिंग संस्थानों (Engineering Institutes) में प्रवेश के लिए आयोजित कराई जाने वाली इस परीक्षा का पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया था.

Dear students, #JEE(Main) February session 2021 results are out. Congratulations to the students. Till last year, exams were done in 3 languages only but this time exams were conducted in 13 languages & results have been declared in 10 days- Great achievement by @DG_NTA.

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) March 8, 2021