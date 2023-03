आखिर 11 महीने का ही क्यों होता है Rent Agreement? पूरे 1 साल का क्यों नहीं बनाते लोग, वजह जान हिल जाएगा दिमाग

Why Rent Agreement is Only for 11 Months: आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रेट एग्रीमेंट 11 महीनों के लिए ही क्यों बनता हैं और इसे पूरे साल या फिर उससे ज्यादा समय के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है.