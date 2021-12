Maharashtra Board: शिक्षा मंत्री ने जारी किया HSC और SSC का एग्जाम शेड्यूल, जानें प्रमुख बातें

नई दिल्ली: Maharashtra Board HSC & SSC Time Table 2021: महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है. 12वीं के एग्जाम 4 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 और 10वीं के एग्जाम 15 मार्च 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक आयोजित करवाए जाएंगे. शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने शेड्यूल जारी करते हुए इस बात की सूचना दी.

क्या बोलीं शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीडबैक और अधिकारियों से सलाह के बाद SSC (सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट) और HSC (हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट) बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जा रहा है. ऑफलाइन मोड में होने वाले एग्जाम में कोरोना वायरस के चलते 25 फीसदी की कटौती की गई है.

यहां देखें ऑफिशियल आदेश

शिक्षा मंत्री ने ट्वीटर पर इस बात का ऑफिशियल नोटिस जारी किया.

Written exams of Std 12th (HSC) will be held offline from March 4,2022 to April 07,2022, & those of Std 10th (SSC) will be held offline from March 15, 2022 to April 18, 2022. Due to COVID-19,the curriculum was earlier cut by 25%.Questions will only be from this reduced syllabus pic.twitter.com/Sat6AbhaGC

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 16, 2021