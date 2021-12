Maharashtra Board SSC HSC Date Sheet 2022: 10वीं 12वीं की डेटशीट जारी, जानें कब से होंगे एग्जाम

नई दिल्ली. महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Maharashtra Board SSC HSC 2022) ने 10वीं और 12वीं (Maharashtra Board SSC HSC 2022 date sheet released) की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इस बार महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले वो ऑफिशियल वेबसाइट https://www.mahahsscboard.in/ पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Maharashtra Board SSC HSC 2022) की तरफ से महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं की परीक्षा 15 मार्च 2022 से 4 अप्रैल 2022 और 12वीं की परीक्षा 4 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के बीच आयोजित होगी.

परीक्षाओं के संबंध में मंगलवार को वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सत्र 2021-22 की परीक्षा का विषयवार टाइम टेबल जारी कर दिया है. परीक्षार्थी इसे mahahsscboard.in पर जाकर देख सकते हैं. सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं.

The Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education has issued subjectwise timetable for the 2021-22 board exams of Std.10th (SSC) & Std. 12th (HSC).The same can be accessed athttps:t.coKX9sqYrmnj.Wishing all students the best of luckmsbshse @MahaDGIPR

