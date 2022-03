Maharashtra HSC Exam 2022: 12वीं केमिस्ट्री का पेपर लीक, दोबारा होगा एग्जाम?

नई दिल्ली. महाराष्ट्र बोर्ड (Maharashtra Board 2022) की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के दौरान केमिस्ट्री पेपर लीक होने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि पेपर एक कोचिंग सेंटर से लीक किया गया है. कोचिंग की तरफ से जिन छात्रों को पेपर लीक कराया गया था, वो एग्जाम सेंटर पर देर से पहुंचे थे. फिलहाल विले पार्ले पुलिस ने 12वीं के केमिस्ट्री के पेपर लीक (Maharashtra Board Chemistry paper leaked) मामले में मलाड के एक निजी कोचिंग क्लास के टीचर को गिरफ्तार कर लिया है.

A tuition teacher, Mukesh Singh Yadav arrested by Vile Parle Police in connection with Class 12th Chemistry Question Paper leak. Probe reveals that he ran pvt coaching classes in Malad & leaked the question paper on a WhatsApp group before exams: Mumbai Police#Maharashtra

— ANI (@ANI) March 14, 2022