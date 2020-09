NEET, JEE परीक्षा स्थगित कराने के लिए परीक्षार्थी ने CJI को लिखा पत्र, सामने रखीं ये बड़ी वजहें

नई दिल्ली: देश भर में 1 सितंबर 2020 से जेईई, नीट (JEE, NEET) परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है. जहां एक तरफ सभी राज्य परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ परीक्षाओं का विरोध भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले में यह स्पष्ट हो गया था कि नीट और जेईई मेन 2020 के परीक्षा शेड्यूल (Schedule) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

परीक्षार्थी ने CJI को लिखा पत्र

17 वर्षीय जेईई परीक्षार्थी ने देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े (CJI S A Bobde) को पत्र लिखकर नीट, जेईई 2020 परीक्षा में होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया है. छात्र के नाबालिग (Minor) होने की वजह से उसके निवेदन पर यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजेआई के सम्मुख पेश किया है. इस पत्र में छात्र ने परीक्षाओं को स्थगित कराए जाने की मांग की है. छात्र ने पत्र में यह भी लिखा कि इन परीक्षाओं को एक या दो महीने तक स्थगित कर देने से राज्यों को उनकी तैयारी कराने का समय मिल जाएगा.

A 17-year old JEE aspirant has submitted a Letter today to Hon’ble CJI, Supreme Court, praying to Postpone NEET-JEE in view of COVID pandemic & flood crisis in our country.

As he is a minor, I have provided him my assistance, on his request, to submit his letter to Hon’ble CJI pic.twitter.com/GT3582a0iZ

— Alakh Alok Srivastava (@advocate_alakh) August 30, 2020