Motivational Story: विदेशियों को अंग्रेजी में नहीं बता पाए संतरे का दाम तो हुई शर्मिंदगी, खोला स्कूल, अब मिला 'पद्मश्री'

नई दिल्ली. 'हर सफर की शुरुआत एक सोच से होती है' ऐसा करके दिखाया है, संतरे बेचने वाले हरेकाला हजब्बा ने. 64 वर्ष के हरेकाला को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्मश्री' से नवाजा गया है. यह पुरस्कार उन्हें सोमवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया.

शिक्षा के क्षेत्र में काम करना का ऐसे आया जज्बा

मूलरूप से कर्नाटक के रहने वाले हरेकाला हजब्बा को 'अक्षर संत' के नाम से जाना जाता है. उनके गांव न्यूपाडापु में कोई स्कूल नहीं थी. इसलिए उन्हें प्रारंभिक शिक्षा भी नसीब नहीं हुई. ऐसे में वह पैसे का सिर्फ जोड़-घटाना कर लेते थे. लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता था. परिवार का खर्च चलाने के लिए वो संतरे की दुकान चलाते थे.

President Kovind presents Padma Shri to Shri Harekala Hajabba for Social Work. An orange vendor in Mangalore, Karnataka, he saved money from his vendor business to build a school in his village. pic.twitter.com/fPrmq0VMQv

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2021