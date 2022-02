बड़ी खबर: MP बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं नहीं टलेंगी, जानें स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को नहीं टाला (MP Board 10th and 12th Exam not Postponed) जाएगा, परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित की जाएंगी. इस बात की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने दी. उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी 2022 से और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी 2022 से आयोजित की जाएंगी. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली है. ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वो पूरे तन-मन के साथ परीक्षा की तैयारी करें, ताकि एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें.

इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को बयान दिया था कि बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों (MP Board 10th and 12th Exam not Postponed) को आगे बढ़ाया जा सकता है. जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं टल (MP Board 10th and 12th Exam not Postponed) सकती हैं. लेकिन आज इस पर अंतिम एलान हो गया है. अब परीक्षाएं नहीं टलेंगी. वहीं, प्रदेश में आज यानि कि 1 फरवरी से 12वीं तक की स्कूलों को खोला गया है. हालांकि अभी सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही कक्षाएं लगेंगी. प्रदेश में कोरोना वायरस ंसक्रमण के बढ़ने की वजह से 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया था.

आपको बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना की दूसरी लहर के चलते बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था. इसके चलते छात्रों को 30:30:40 के फॉर्मूले पर पास किया गया था. इस पद्धति से रिजल्ट बनने की वजह से कई छात्रों के सामान्य नंबर हो गए थे. यही वजह है कि इस बार बोर्ड शुरू से ही परीक्षाओं को स्थगित करने के मूड में नहीं था. इस पर मुहर बीते दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से लग गई थी. उन्होंने कहा था कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होंगी.

इससे पहले उच्च शिक्षा मोहन यादव ने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाओं को ऑफलाइन आयोजित कराने का आदेश दिया था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि छात्रों का भविष्य अच्छा हो और डिग्री की वैल्यू बनी रहे, इसलिए इस बार ऑनलाइन एग्जाम आयोजित होंगे. बता दें कि पिछले वर्ष प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी. छात्रों ने परीक्षा घर बैठकर दी थी.

