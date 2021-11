NCC Raising Day: इस सर्टिफिकेट से आर्मी भर्ती में मिलती है मदद! जानें एनसीसी के बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: NCC Raising Day 2021: देश भर में 28 नवंबर को हर साल एनसीसी रेजिंग डे मनाया जाता है. रेजिंग डे के 73वें अवसर पर यहां जानिए NCC से जुड़ीं खास बातें. साथ ही उस सर्टिफिकेट के बारे में जिसकी वजह से आर्मी में भर्ती की राह भी खुल जाती है. यहां जानें NCC सर्टिफिकेट से लेकर वे सभी बातें, जो इस स्टूडेंट विंग को खास बनाती हैं.

अंग्रेजों ने की शुरुआत!

फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश सरकार को उनकी सैना में योद्धाओं की कमी महसूस हुई. अपनी सेना को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने स्टूडेंट्स को सेना की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया और 1917 में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की. 1920 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर (UTC) रख दिया गया. 1942 में एक बार फिर इसे बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर (UOTC) किया गया.

क्या है NCC?

नेशनल कैडेट कोर (NCC) एक स्टूडेंट विंग है, जो देश के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आर्मी लेवल की बेसिक ट्रेनिंग करवाता है. आर्मी के ऑफिसर ही इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए भी NCC के सर्टिफिकेट को वरीयता दी जाती है. अंग्रेजों के जाने के बाद 16 जुलाई 1948 को NCC की ऑफिशियल रूप से शुरुआत हुई. बता दें कि देशभर में इस वक्त NCC के 14 लाख स्टूडेंट्स शामिल हैं.

कैसे बनते हैं NCC का हिस्सा?

NCC का उद्देश्य देश के युवाओं में अनुशासन के गुणों और देशभक्ति की भावनाओं को विकास करना है. ट्रेनिंग देने वाले अधिकारियों को संबंधित राज्य सरकार की ओर से सैलरी दी जाती है. NCC जॉइन करने के लिए अभ्यर्थियों में ये योग्यताएं होनी चाहिए.

भारत के नागरिक हो. नेपाल के लोगों को भी इसमें छूट दी जाती है.

NCC की शर्तों को पूरी करने वाले स्कूलों के स्टूडेंट NCC का हिस्सा बन सकते हैं.

स्टूडेंट का रजिस्टर्ड स्कूल या कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए.

स्टूडेंट को मेंटल और फिजिकल रूप से फिट होना चाहिए.

12 से 26 साल के स्टूडेंट्स NCC का पार्ट बन सकते हैं.

NCC में A, B व C सर्टिफिकेट के लिए अलग-अलग समय पर एग्जाम होते हैं.

50 नंबर के इन पेपरों में 50 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को 'C' सर्टिफिकेट दिया जाता है.

'C' सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सेना में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाती है.

क्या होते हैं NCC के सर्टिफिकेट?

NCC स्टूडेंट्स को तीन तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, A, B व C. जूनियर और सीनियर डिविजन में लड़के और लड़कियों को बांटा जाता है, इन्हें जूनियर और सीनियर विंग कहते हैं.

A- सर्टिफिकेट

2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने वाले जूनियर कैडेट्स को मिलता है.

B- Certificate

2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने वाले सीनिटर कैडेट्स को मिलता है.

C- Certificate

3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने वाले सीनियर कैडेट्स को मिलता है. जिनकी अटेंडेंस 75 फीसदी से ज्यादा रही हो और 2 साल कैंप में भाग लिया हो. B और C सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए A सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती. C सर्टिफिकेट होने पर SSB इंटरव्यू में बगैर लिखित परीक्षा के ही अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया जाता है. स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में 55 फीसदी अंक भी होने चाहिए.

