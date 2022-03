NEET पीजी 2021 कटऑफ 15 प्रतिशत होगी कम? DGHS ने NBE को लिखा पत्र

नई दिल्ली. NEET-PG 2021: नीट-पीजी 2021 के संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General Of Health Services) ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को एक पत्र लिखा है. इस पत्र के जरिए सभी वर्ग के लिए कटऑफ 15 प्रतिशत घटाने की मांग की गई है और रिवाइज्ड कटऑफ जारी करने की मांग की गई है.

In a letter to the National Board of Examinations (NBE) regarding NEET -PG 2021, the Directorate General Of Health Services said, "to reduce the cut off by 15 percentile across all categories...kindly declare the revised result..." pic.twitter.com/QFYduDlxsO

— ANI (@ANI) March 12, 2022