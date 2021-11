NEET UG Results 2021: दिल्ली के कुशल को नीट में मिले 700 अंक; पिता हैं कारपेंटर, मां गृहणी, पढ़ें उनकी कहानी

नई दिल्लीः Delhi NEET Topper Kushal Garg 2021: नीट (UG) एग्जाम 2021 के नतीजों को जारी कर दिया गया है, तीन स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक हासिल किए. वहीं दिल्ली के शास्त्री नगर में रहने वाले 18 साल के कुशल गर्ग ने नीट परीक्षा में 700 अंक हासिल किए. उनके पिता लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम करते हैं. उनकी इस उपलब्धि पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बधाई दी.

Congratulations Kushal. U have made all of us proud! https://t.co/8opdEWEXqo

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 10, 2021