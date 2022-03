NIOS: 10वीं-12वीं थ्योरी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. NIOS DATESHEET 2022: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की पब्लिक परीक्षा (थ्योरी) के लिए डेटशीट जारी कर दी है. यह परीक्षा 4 अप्रैल से शुरू होगी. जो छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर डेटशीट चेक कर सकते हैं.

वहीं, परीक्षा के लिए एनआईओएस ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि NIOS कक्षा 10वीं, 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली है और 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगी. जबकि NIOS कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 2022 14 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च, 2022 को समाप्त होगी.

ऐसे डाउनलोड करना है हॉल टिकट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- "HALL TICKET FOR SECONDARY AND SENIOR SECONDARY COURSES FOR APR - MAY 2022 PUBLIC EXAMS" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- हॉल टिकट टाइप को सिलेक्ट करें और एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4- NIOS थ्योरी हॉल टिकट 2022 स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.