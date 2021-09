Siddharth Shukla Heart Attack: सिद्धार्थ शुक्ला ने उठाया था एजुकेशन सिस्टम पर सवाल, कही थी यह बात

नई दिल्ली: अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर रहे 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का गुरुवार को निधन हो गया. इस बात की पुष्टि मुंबई (Mumbai) के कूपर अस्पताल ने की है. बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक (Heart Attack) से मृत्यु हुई है. मुंबई पुलिस की जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्ट के बाद ही उनकी मौत की वजह का पता चल पाएगा.

आपको बता दें कि अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. वह अपने विचार भी सोशल मीडिया पर रखते रहते थे. उन्होंने 20 मार्च 2021 अपने एक ट्वीट में एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए थे.

सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्वीट कर लिखा

'जब मैं स्कूल में था तो एक विचार जो आमतौर पर मेरे दिमाग में आता था. अगर एक अकेला टीचर सभी विषयों को नहीं पढ़ा सकता तो आप एक स्टूडेंट से सभी विषयों को सीखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं.?

A thought that usually crossed my mind when I was in school .......if a single teacher cannot teach all the subjects... then how can you expect a single student to learn all the subjects.....?

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) March 20, 2021