कहानी उस रुमाल की, जिस कारण UPSC में हुआ सिलेक्शन और बन गए IAS ऑफिसर

UPSC Interview Question: यूपीएससी सिविल सेवा मेंस 2022 की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हुए हैं. हम सभी जानते हैं कि UPSC के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल काफी मुश्किल और काफी पेचीदा होते हैं. ऐसे में देखा गया है कि UPSC का इंटरव्यू अक्सर वही अभ्यर्थी क्लियर कर पाते हैं, जो काफी हाजिरजवाबी होते हैं. इसलिए आज ऐसे ही एक हाजिरजवाबी किस्से का हम जिक्र करने वाले, जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे.

इंटरव्यू क्रैक करने के लिए "Presence Of Mind" सबसे जरूरी

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के पूर्व चेयमैन और 1974 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके दीपक गुप्ता ने एक किताब लिखी है, जिसका शीर्षक है "The Steel Frame: A History of the IAS". इस किताब में उन्होंने IAS बनने के कुछ अहम टिप्स के बारे बताया हैं. उन्होंने इस किताब में बताया है कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे अहम चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड (Presence Of Mind). दरअसल, जिस उम्मीदवार का प्रेजेंस ऑफ माइंड या किसी भी परिस्थिति को समझकर सटीक जवाब देने की क्षमता अधिक होती है, उन उम्मीदवारों के सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं.

किस्सा उस रुमाल का, जिसने बनाया ऑफिसर

आईएएस दीपक गुप्ता ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक किस्सा शेयर करते हुआ कहा कि एक अभ्यर्थी अपने इंटरव्यू को लेकर काफी नर्वस था. इंटरव्यू रूम में घुसते हुए नर्वसनेस के कारण उसने पसीना पोछने के लिए अपना रुमाल निकाला और पसीना पोछ कर उसे अपनी जेब में रख रहा था. लेकिन तभी इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उस अभ्यर्थी से पूछा - What is that Mister?

हाजिरजवाबी के कारण हुआ डायरेक्ट सिलेक्शन

इतना पूछते ही अभ्यर्थी ने मुस्कुराते हुए बोर्ड के चेयरमैन को जवाब दिया कि - Sir, That is a Demonstrative Pronoun (संकेतवाचक सर्वनाम). इतना कहकर अभ्यर्थी ने रुमाल झट से अपनी जेब में रख लिया. अभ्यर्थी की इस हाजिरजवाबी से पूरा पैनल इंप्रेस हो गया. वहीं दीपक गुप्ता बताते हैं कि इसके बाद उस अभ्यर्थी को डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था.