JEE Main के इन छात्रों को मिलेगा एक और मौका, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में जानकारी दी कि बारिश से प्रभावित महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को JEE मेन के सेशन 3 के लिए एक और मौका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रभावित स्टूडेंट्स की मदद के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को एक और मौका देने के लिए कहा गया है.

In light of heavy rains &landslides in Maharashtra, to assist Maharashtra student community, I've advised the National Testing Agency to grant another opportunity to all candidates who may not be able to reach test centre for JEE (Main)-2021 Session 3:Union Min Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/tpKwuMBnfk

