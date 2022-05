इलाहाबाद विवि में PHd की राह हुई कठिन, 60 प्रतिशत सीटों पर लागू होगा आरक्षण

PHd 60 Percent Seat Reserve in Allahabad University: इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉ जया कपूर ने बताया कि क्रेट सत्र 2022-23 के लिए यूजीसी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पीएचडी पाठ्यक्रमों में नेट और जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दाखिला दिया जाएगा.