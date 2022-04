नई दिल्ली. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 परीक्षा का आयोजन एक साथ होगा. इस बात की जानकारी यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने रविवार को दी. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा जून के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी.

For the merged cycles of December 2021 and June 2022, the next UGC-NET will be conducted in first/second week of June 2022. The exact schedule will be announced once NTA finalizes the dates. pic.twitter.com/nmkkfxjsoW

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 10, 2022