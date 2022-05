UP: बीएड में टूटा रिकॉर्ड, इतने लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

UP B.Ed Entrance Exam 2022: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने पिछले तीन सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6.50 लाख के पार जा सकती है.