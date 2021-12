UP Board Exam 2022: बोर्ड ने जारी किया निर्देश, इस आधार पर तैयार होंगे सेंटर, जानें एग्जाम अपडेट

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board Class 10th and 12th 2022 Exam Center New Guidelines) के एग्जाम सेंटर को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके मुताबिक स्कूलों में मॉनिटरिंग के उद्देश्य से अलग कक्ष की व्यवस्था होना आवश्यक है. इसके अलावा कैमरों की डीवीआर में रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिनों तक की होनी चाहिए. साथ ही स्कूलों में हाईस्पीड इंटरनेट भी होना चाहिए. परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए स्कूलों में डबल-लॉक अल्मारियां और स्कूल के चारों ओर सुरक्षित दीवारें होनी चाहिए....