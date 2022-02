UP Board Time Table 2022 for Class 10th and 12th: वोटिंग का दूसरा फेज जारी, जानें क्या रहेगा यूपी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल

नई दिल्ली: UP Board Time Table 2022 for Class 10th and 12th: उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग जारी है. 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे. लेकिन अभी तक एग्जाम शेड्यूल (UP Board Time Table 2022 for Class 10th and 12th) जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि 10वीं-12वीं के एग्जाम 22 मार्च से शुरू किए जा सकते हैं.

क्या रहेगा 10वीं का टाइम टेबल

22 मार्च 2022- हिंदी, प्राइमरी हिंदी

24 मार्च 2022- पाली, अरबी, फारसी

25 मार्च, 2022- होम साइंस

26 मार्च 2022- ड्राइंग/रंजन कला, कंप्यूटर

28 मार्च 2022- संस्कृत, संगीत वाद्य यंत्र

30 मार्च 2022- इंग्लिश

31 मार्च 2022- कॉमर्स, सिलाई

1 अप्रैल 2022- सोशल साइंस

2 अप्रैल 2022- एग्रीकल्चर, मानव विज्ञान/ खुदराव्यापार/सुरक्षा/ ऑटोमोबाइल/ आईटी/आईटीईएस

4 अप्रैल 2022- साइंस

5 अप्रैल 2022- गुजराती/उर्दू/पंजाबी/बंगाली/मराठी/असमिया/उड़िया/कन्नड़/कश्मीरी/सिंधी/तेलुगु/तमिल/मलयालम/नेपाली

6 अप्रैल 2022- गणित

12वीं का टाइम टेबल

22 मार्च 2022- हिंदी, जनरल हिंदी

24 मार्च 2022- म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, डांस, एग्रोनॉमी, जनरल बेसिक सब्जेक्ट

25 मार्च, 2022- उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, रीजनल लैंग्वेज, ज्योग्राफी, बुक-कीपिंग एंड एकाउंटेंसी

26 मार्च 2022- मिलिट्री साइंस, होम साइंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन

28 मार्च 2022- इकोनॉमिक्स एंड कमर्सियल ज्योग्राफी

30 मार्च 2022- वोकेशनल सब्जेक्ट, कम्प्यूटर

31 मार्च 2022- इंग्लिश, पाली, अरबी, फारसी

1 अप्रैल 2022- वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर जूलॉजी

2 अप्रैल 2022- केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड प्रीलिमनरी स्टैटिस्टिक्स

4 अप्रैल 2022- इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन साइंस

5 अप्रैल 2022- साइकोलॉजी, लॉजिक, बायोलॉजी, गणित

6 अप्रैल 2022- वोकेशनल सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी

7 अप्रैल 2022- इंश्योरेंस् थ्योरी एंड बिहेवियर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स

8 अप्रैल 2022- वोकेशनल सब्जेक्ट, संस्कृत, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड साइंस

9 अप्रैल 2022- वोकेशनल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस

