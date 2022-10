UP Board Exam 2023: यूपी बोर्ड का शेड्यूल जारी, मार्च में इस तारीख से शुरू होगी परीक्षा, 1 फरवरी से प्री-बोर्ड

UPMSP UP Board 10th, 12th Exam 2023: यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी अपडेट हैं. यूपीएमएसपी (UPMSP) ने बुधवार 5 अक्टूबर 2022 को क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शेड्यूल जारी कर दिए हैं. बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2023 में आयोजित होगी. इस संबंध में जानकारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (Uttar Pradesh State Board of High School and Intermediate Education) ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसी के साथ प्रैक्टिकल का आयोजन 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, 2023 तक किया जाएगा.

ये हैं शेड्यूल

जानकारी के मुताबिक सभी 10वीं और 12वीं का कोर्स पूरा करने के लिए लास्ट डेट 20 जनवरी 2023 रखी गई है.

इसके बाद जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में प्री-बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू की जाएंगी.

क्लास 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी.

16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कॉपियों की चैक करने का कार्य शुरू किया जाएगा.

क्लास 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के नंबर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.

यूपी के इतने स्टूडेंट्स परीक्षा में लेंगे हिस्सा

जानकारी के मुताबिक इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 58 लाख 78 हजार से ज्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसमें हाईस्कूल के स्टूडेंट्स की संख्या 31,28,318 है और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की संख्या 27,50,130 है.

जानें परीक्षा का एडमिट कार्ड कब होगा जारी

अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हैं, जो इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा के एडमिट कार्ड तय समय पर जारी कर दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त होगा. बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी सभी जानकारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर की गई है. ऐसे में स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि समय-समय पर वेबसाइट पर विजिट करते रहें.