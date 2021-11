क्या UPSC के अभ्यर्थियों को सिविल सर्विस परीक्षा की आयु सीमा में मिलेगी छूट? जानें मामला

नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सर्विसेज परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में एक माना जाता है. यही कारण है कि इस परीक्षा में सबको सफलता नसीब नहीं होती है. हालांकि, इसी बीच सिविल सर्विसेज में आयु सीमा बढ़ाने का मुद्दा गरमा गया है. परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका मिल सके, इसलिए हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसलिए उन्हें सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जाए.

This loss of attempt is not only loss of attempt, this is loss of dreams loss of hope of life to covid. Indirect death of aspirants @PMOIndia @DoPTGoI @AmitShah #UPSCExtraAttempt pic.twitter.com/XDQa2y6HX8

— Satati Tripathy (@rekonzza) November 23, 2021