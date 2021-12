UPTET 2021 Exam Date: इस तारीख को होगी टीईटी परीक्षा, नोटिस जारी

नई दिल्ली. UPTET 2021 Exam Date : यूपीटीईटी ( UP TET ) परीक्षा ((UP TET 2021-22 Exam Date Released) ) का आयोजन 23 जनवरी 2022 (UP TET 2021-22 Exam On 23 january को किया जाएगा. इस संबंध में विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है. इसके मुताबिक पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को यूपीटीईटी परीक्षा (UPTET 2021 Exam Date) स्थगित कर दी गई थी. सरकार ने एक महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी. प्रथम पाली में सुबह 10:00 से 12:30 के बीच प्राथमिक स्तर की होगी परीक्षा. दोपहर 2:30 से 5:00 बजे पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाा होगी.

21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे UP-TET की परीक्षा

जान लें कि UP-TET 2021 की परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है. UP-TET की परीक्षा के लिए यूपी के 75 जिलों में केंद्र बनाए गए थे. UP-TET का पेपर दो पालियों मे होना था. UP-TET का पहला पेपर 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर ढाई बजे से शाम 5 बजे तक होना था लेकिन उससे पहले ही UP-TET का पेपर लीक हो गया था.

UP-TET पेपर लीक केस की जांच में जुटी एसआईटी

UP-TET पेपर लीक केस की जांच एसआईटी की टीम कर रही है. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. UP-TET 2021 का पेपर लीक होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने एलान किया था कि यूपीटीईटी की परीक्षा एक महीने के भीतर दोबारा करवाई जाएगी. सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है.

जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

एग्जाम डेट जारी होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपीईटीई की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 से 15 जनवरी तक जारी कर दिए जाएंगे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे डाउनलोड

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- उसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

- अपना पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सबमिट करें.

- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा.

- एडमिट कार्ड की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

