UP Free Smartphone Scheme: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल, जानें कब से मिलेंगे समार्टफोन और टेबलेट

नई दिल्लीः UP Free Smartphone and Tablet Scheme 2021: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त टेबलेट व स्मार्टफोन (UP Govt Free Smartphone and Tablet Scheme 2021) देने की योजना को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया. 2021-22 शैक्षणिक सत्र के तहत एडमिशन लेने वाले यूपी सरकार के स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिलेगा. योजना में कॉलेज के माध्यम से स्टूडेंट्स को लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे.

18 नवंबर तक भरें स्टूडेंट्स का डाटा

यूपी सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी शैक्षणिक संस्थानों को 18 नंवबर 2021 तक 'UPDESCO ऑफिस, लखनऊ' के ऑफिशियल पोर्टल upite.gov.in पर सभी पात्र स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड करना होगा. जानकारी मिली है कि BA, MA, प्रोफेशनल कोर्सेज़ व हायर स्टडीज से जुड़े कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगे.

इन्हें मिलेगा फायदा

यूपी सरकार द्वारा बताा गया है कि स्मार्टफोन योजना के तहत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा. इनमें वे स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिन्हें अब तक किसी भी स्मार्टफोन/टेबलेट योजना का लाभ नहीं मिला हो.

दिसंबर में मिलेंगे स्मार्टफोन

योजना के तहत स्टूडेंट्स की डिटेल 18 नवंबर 2021 तक भरी जानी हैं. कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलते ही नवंबर महीने के आखिर तक ही कम्पनियों को स्मार्टफोन व टेबलेट के टेंडर भेज दिए जाएंगे. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दिसंबर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन भी बांट दिए जाएंगे.

