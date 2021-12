हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की चिट्ठी वायरल, छात्रों को दिए ये अहम संदेश

नई दिल्ली. बीते बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में पूरे देश को दहला देने वाला हादसा हुआ. इस हादसे में भारतीय वायु सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, देश के पहले सीडीएस जेनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat), उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) समेत कुल 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. हालांकि इस हादसे में इकलौते ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh IAF) बच गए हैं. फिलहाल बंगलुरू स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं. इसी बीच उन्होंने स्कूली बच्चों को लेकर एक भावुक कर देने वाली चिट्ठी लिखी हैं. आइए जानते हैं, उन्होंने चिट्ठी में क्या कहा है?

सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में बताया

ग्रुप कैप्टन ने अपनी चिट्ठी में लिखा 'मैं एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट था, जिसे मुश्किल से क्लास 12 में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स मिले थे. 12वीं कक्षा में मैं काफी अनुशासित था. बचपन से ही मुझमें हवाई जहाजों और एविएशन को लेकर जुनून था. आज मैं अपने करियर में मुश्किल पड़ावों तक पहुंचा हूं'.

स्टूडेंट्स के नाम संदेश

वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस पत्र में लिखते हैं, 'पढ़ाई में औसत दर्जे का होना ठीक है. हर कोई स्कूल में उत्कृष्ट नहीं हो सकता है और ना ही हर कोई 90% ला सकता है. यदि आप ये उपलब्धियां पाते हैं तो यह अच्‍छी बात है और इसकी सराहना भी की जानी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है तो भी यह मत सोचिए कि आप औसत दर्जे के हैं. क्‍योंकि स्कूल में औसत दर्जे का होना जिंदगी में आने वाली चीजों का सामना करने के लिए कोई पैमाना नहीं है.'

It's ok to be mediocre

