2007 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म के नाम हैं 32 अवॉर्ड, क्लाइमैक्स में हीरो के साथ रोने लगे थे दर्शक

Biggest Superhit Film Of 2007: 18 साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाए हुए है. इस फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान हीरो के साथ दर्शक भी रोने लगे थे. इस फिल्म के नाम 32 अवॉर्ड हैं.
Trending Photos
Biggest Superhit Film: कुछ फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती है बल्कि उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं. साल था 2007, तब सिनेमाघरों में शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज होती है जो आज भी दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाए हुए है. इस फिल्म के नाम 32 अवार्ड हैं. क्या आप जानते हैं वो फिल्म कौन सी है.
रोने लगे थे दर्शक
यूं तो तिरंगा से लेकर बॉर्डर तक ना जाने देशभक्ति की कितनी ही फिल्में रिलीज हुई, लेकिन आज से 18 साल पहले एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जिसने दर्शकों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा दी. इस मूवी के क्लाइमैक्स में हीरो फूट फूटकर रोया था. इस दौरान सिनेमाघरों में बैठे दर्शक भी हीरो के साथ रोने लगे थे. देर न करते हुए आपको बता दें कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 'चक दे इंडिया'
शाहरुख ने निभाया था ये किरदार
'चक दे इंडिया' एक प्रेरणा देने वाली मूवी है इसका निर्देशन शिमित अमीन ने किया था. इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने बनाया था. इस फिल्म में शाहरुख खान ने लीड रोल प्ले किया था. शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में कबीर खान का किरदार निभाया था जो महिला हॉकी टीम के कोच थे.
यह भी पढ़ें: इंसानियत शर्मसार: ट्रेन के साथ दौड़ता रहा ये लड़का, नहीं मिली पसीने की कमाई
टोटल कमाई
2007 में जब 'चक दे इंडिया' सिनेमाघरों में लगी तो पूरे देश में छा गई थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 'चक दे इंडिया' दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. अगर भारत की बात करें तो 'चक दे इंडिया' ने 92.42 करोड़ की कमाई की थी. 'चक दे इंडिया' शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 8 से ज्यादा है.
टोटल अवॉर्ड 32
'चक दे इंडिया' के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. इतना ही नहीं आईएमडीबी के अनुसार, 'चक दे इंडिया' को टोटल 32 अवॉर्ड मिले थे. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है