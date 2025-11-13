Advertisement
trendingNow13000724
Hindi Newsमनोरंजन

2007 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म के नाम हैं 32 अवॉर्ड, क्लाइमैक्स में हीरो के साथ रोने लगे थे दर्शक

Biggest Superhit Film Of 2007: 18 साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाए हुए है. इस फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान हीरो के साथ दर्शक भी रोने लगे थे. इस फिल्म के नाम 32 अवॉर्ड हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2007 में रिलीज हुई इस सुपरहिट फिल्म के नाम हैं 32 अवॉर्ड, क्लाइमैक्स में हीरो के साथ रोने लगे थे दर्शक

Biggest Superhit Film: कुछ फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं होती है बल्कि उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं. साल था 2007, तब सिनेमाघरों में शाहरुख खान की एक फिल्म रिलीज होती है जो आज भी दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाए हुए है. इस फिल्म के नाम 32 अवार्ड हैं. क्या आप जानते हैं वो फिल्म कौन सी है.

रोने लगे थे दर्शक
यूं तो तिरंगा से लेकर बॉर्डर तक ना जाने देशभक्ति की कितनी ही फिल्में रिलीज हुई, लेकिन आज से 18 साल पहले एक ऐसी मूवी रिलीज हुई थी जिसने दर्शकों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा दी. इस मूवी के क्लाइमैक्स में हीरो फूट फूटकर रोया था. इस दौरान सिनेमाघरों में बैठे दर्शक भी हीरो के साथ रोने लगे थे. देर न करते हुए आपको बता दें कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 'चक दे इंडिया'

शाहरुख ने निभाया था ये किरदार
'चक दे इंडिया' एक प्रेरणा देने वाली मूवी है इसका निर्देशन शिमित अमीन ने किया था. इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने बनाया था. इस फिल्म में शाहरुख खान ने लीड रोल प्ले किया था. शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में कबीर खान का किरदार निभाया था जो महिला हॉकी टीम के कोच थे.
यह भी पढ़ें: इंसानियत शर्मसार: ट्रेन के साथ दौड़ता रहा ये लड़का, नहीं मिली पसीने की कमाई

Add Zee News as a Preferred Source

 

टोटल कमाई
2007 में जब 'चक दे इंडिया' सिनेमाघरों में लगी तो पूरे देश में छा गई थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 'चक दे इंडिया' दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. अगर भारत की बात करें तो 'चक दे इंडिया' ने 92.42 करोड़ की कमाई की थी. 'चक दे इंडिया' शाहरुख खान की बेहतरीन फिल्मों में से एक है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 8 से ज्यादा है.

टोटल अवॉर्ड 32
'चक दे इंडिया' के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर  अवॉर्ड  भी मिला था. इतना ही नहीं आईएमडीबी के अनुसार, 'चक दे इंडिया' को टोटल 32 अवॉर्ड मिले थे. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Biggest Superhit Filmfilm awardsChak De India

Trending news

एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Supreme Court
'ऑनलाइन हाजिर हों, मास्क नाकाफी..', SC की प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर वकीलों को नसीहत
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया गया हिरासत में; मरने वालों की संख्या हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और शख्स को लिया गया हिरासत में; मरने वालों की संख्या हुई 13; पढ़ें पल-पल की ताजा अपडेट
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
Delhi blast
कैसे एक पोस्टर के सहारे 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल की भारत में खुद गई 'कब्र'?
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
Delhi blast
एजेंसियों के रडार पर आतंकी डॉ.आदिल की शादी में पहुंचे लोग, निकाह-पत्नी सबका खुलासा
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Shaheen Shahid
महिला डॉक्टर शाहीन का कोड नेम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' का मिला जिम्मा, खुले राज
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi blast
Delhi Blast: जैश के 13 ठिकानों पर CIK की छापोमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा