‘मैं तो कल ही शादी कर लूंगा’, जैकी ने रकुल के पिता को पहली ही मुलाकात में ये क्या कह दिया...

Rakul Preet Birthday: रकुल प्रीत आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं. वे और जैकी भगनानी एक हैप्पी मेरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जैकी के साथ उनके पिता की पहली मुलाकात का एक मजेदार किस्सा शेयर किया..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:11 PM IST
Happy Birthday Rakul Preet: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था. बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ रकुल अपनी खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं. आपको बता दें, कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद रकुल ने 21 फरवरी 2024 में बॉलीवुड एक्टर जैकी भगनानी से शादी कर ली थी. दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं. मजेदार बात ये है कि जैकी और रकुल के पिता भी एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. रकुल ने जैकी की उनके पिता के साथ की पहली मुलाकात का एक किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था, जिसमें उनके पिता ने जैकी से सीधा सवाल किया था कि "मेरी बेटी के साथ तुम्हारे क्या प्लान हैं?"

 

इंटरव्यू में शेयर किया मजेदार किस्सा
यूट्यूबर रणवीर अहलूवालिया के पॉडकास्ट में रकुल प्रीत ने अपने पति जैकी भगनानी और उनके पिता के रिलेशनशिप का एक मजेदार कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि जब जैकी पहली बार उनके घर दिल्ली आया था, तब वे उनके पिता से मिलने के लिए बहुत टेंशन में थे, कि वे उनसे कैसे सवाल पूछेंगे. रकुल ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने अपनी मां से भी बात की थी, कि पापा क समझाओ कि जैसे उनके भाई की गर्लफ्रेंड घर आती है, वैसे ही जैकी को भी नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट करें.

'मेरी बेटी के साथ तुम्हारे क्या प्लान हैं?'
हालांकि यहां उनके पिता का कुछ और ही प्लान था. उनके पिता ने जैकी से पहली ही मुलाकात में कुछ ऐसे सवाल कर लिए, जिसने जैकी को चौंका दिया. दरअसल दोपहर के खाने के दौरान, जब उनके पिता जैसी से मिले, तब ही उन्होंने जैकी से सीधा सवाल किया कि, "मेरी बेटी के साथ तुम्हारे क्या प्लान हैं?"

 

पिता के सवाल को सुनकर हैरान हुई रकुल 
रकुल ने आगे बताया कि वो इस सवाल को सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने पिता से कहा था कि ऐसा कुछ न पूछें. लेकिन जैकी ने इस सिच्युएशन को काफी अच्छी से डील किया. उन्होंने जवाब दिया कि, "मैं तैयार हूं. वो तैयार नहीं है. मैं उससे कल शादी कर सकता हूं, लेकिन उसे समय चाहिए. इसलिए जब भी वह तैयार होगी, मैं तुरंत शादी कर लूंगा." रकुल  ने कहा कि जैकी के इस जवाब से वे बिल्कुल शॉक में थी, हालांकि उन्होंन कहा कि इस जवाब से जैसी को ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए. 

 

5 साल तक रहीं सिंगल
इस दौरान रकुल ने बताया था कि वे जैकी से मिलने से पहले लगभग 5 साल तक सिंगल थी. उन्होंने कहा कि वह उस समय सिर्फ अपनी करियर पर फोकस करना चाहती थी और रिलेशनशिप में में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी. उन्होंने कहा "इस दौरान मैं सिर्फ काम करना था. मैं किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरा ध्यान भटक सकता है."

 

रकुल और जैकी की शादी
आपको बता दें, रकुल और जैकी ने 21 फरवरी 2024 को शादी कर ली थी. दोनों साथ में काफी प्यारे लगते हैं और एक हैप्पी मेरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं.

