Advertisement
trendingNow13031871
Hindi Newsमनोरंजन

अब कैसी हैं 43 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म की 'गुंजा'? आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव, एक्ट्रेस के साथ बनीं बिजनेस की मास्टरमाइंड

Nadiya Ke Paar Actress Sadhana Singh: 43 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर आई 'नदिया के पार' फिल्म, जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया था. इस फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट को आज तक लोग नहीं भूल पाए हैं. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 'नदिया के पार' फिल्म की गुंजा अब क्या करती हैं.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 06, 2025, 11:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब कैसी हैं 43 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म की 'गुंजा'? आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव, एक्ट्रेस के साथ बनीं बिजनेस की मास्टरमाइंड

Nadiya Ke Paar Actress Sadhana Singh: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो भले ही कितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन हर बार देखने पर एक अलग ही एहसास होता है और आपके अंदर ताजगी भर देती हैं. ऐसी ही एक फिल्म साल 1982 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम 'नदिया के पार' था. इस फिल्म की कहानी, प्यारी भाषा और गुंजा और चंदन का सादगी भरा प्यार सभी को काफी पसंद आया था. आज भी लोग इस फिल्म को देखना काफी पसंद करते हैं. फिल्म में गुंजा की मासूमियत और शरारती अंदाज दोनों को लोगों ने काफी पसंद किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज नदियां पार की गुंजा कहां है और क्या कर रही हैं?

आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव साधना सिंह
गुंजा यानी साधना सिंह आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं और इतने साल बाद भी वह बेहद खूबसूरत लगती हैं, जिसे बयां करना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है. एक्ट्रेस के चेहरे पर वहीं गुंजा वाली मासूमियत आज भी नजर आती है, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद भी वे अपना खुद का बिजनेस करती है. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं. एक्ट्रेस साधना सिंह अपना क्लोथिंग ब्रांड चलाती हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में शुरू किया है. एक्ट्रेस साधना सिंह के क्लोथिंग ब्रांड का नाम 'कच्चे धागे' है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कई फिल्मों में कर चुकीं काम
बड़े पर्दे पर शांत सी दिखने वाली गुंजा उर्फ साधना सिंह अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 43 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हाल ही में साधना की फिल्म 'कैसी ये पहले' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर थी. फिल्म की कहानी एक मां और बेटे पर बनी है. इसमें साधना ने मां का किरदार निभाया है, जिसे अपने बेटे की तलाश होती है. हालांकि फिल्म को लेकर कोई बज नहीं था, जिसके वजह से मूवी ने कुछ खास कमाई भी नहीं की. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि एक्ट्रेस साधना सिंह ने साल 2022 की कोर्टरूम ड्रामा टीवी सीरीज 'गिल्टी माइंड्स' और शॉर्ट फिल्म 'द्रोणाचार्य' में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि उनके काम को लेकर ज्यादा कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन वह काफी अच्छी अदाकारा है. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Nadiya Ke PaarSadhna Singh

Trending news

पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल