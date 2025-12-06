अब कैसी हैं 43 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म की 'गुंजा'? आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव, एक्ट्रेस के साथ बनीं बिजनेस की मास्टरमाइंड

Nadiya Ke Paar Actress Sadhana Singh: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो भले ही कितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन हर बार देखने पर एक अलग ही एहसास होता है और आपके अंदर ताजगी भर देती हैं. ऐसी ही एक फिल्म साल 1982 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम 'नदिया के पार' था. इस फिल्म की कहानी, प्यारी भाषा और गुंजा और चंदन का सादगी भरा प्यार सभी को काफी पसंद आया था. आज भी लोग इस फिल्म को देखना काफी पसंद करते हैं. फिल्म में गुंजा की मासूमियत और शरारती अंदाज दोनों को लोगों ने काफी पसंद किया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज नदियां पार की गुंजा कहां है और क्या कर रही हैं?

आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव साधना सिंह

गुंजा यानी साधना सिंह आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं और इतने साल बाद भी वह बेहद खूबसूरत लगती हैं, जिसे बयां करना किसी के लिए भी काफी मुश्किल है. एक्ट्रेस के चेहरे पर वहीं गुंजा वाली मासूमियत आज भी नजर आती है, लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद भी वे अपना खुद का बिजनेस करती है. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह एक सफल बिजनेस वुमन भी हैं. एक्ट्रेस साधना सिंह अपना क्लोथिंग ब्रांड चलाती हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में शुरू किया है. एक्ट्रेस साधना सिंह के क्लोथिंग ब्रांड का नाम 'कच्चे धागे' है.

कई फिल्मों में कर चुकीं काम

बड़े पर्दे पर शांत सी दिखने वाली गुंजा उर्फ साधना सिंह अब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 43 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हाल ही में साधना की फिल्म 'कैसी ये पहले' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर थी. फिल्म की कहानी एक मां और बेटे पर बनी है. इसमें साधना ने मां का किरदार निभाया है, जिसे अपने बेटे की तलाश होती है. हालांकि फिल्म को लेकर कोई बज नहीं था, जिसके वजह से मूवी ने कुछ खास कमाई भी नहीं की.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि एक्ट्रेस साधना सिंह ने साल 2022 की कोर्टरूम ड्रामा टीवी सीरीज 'गिल्टी माइंड्स' और शॉर्ट फिल्म 'द्रोणाचार्य' में भी काम कर चुकी हैं. हालांकि उनके काम को लेकर ज्यादा कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन वह काफी अच्छी अदाकारा है.