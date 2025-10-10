Advertisement
खुद को स्क्रिन पर देख छलक पड़े थे आंसू! कंडक्टर से तय किया 50 साल का फिल्मी सफर, अब भी कायम है दबदबा

50 Years Of Rajinikanth: फिल्मी दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जो काफी स्ट्रगल और मेहनत से लाखों करोड़ों दिलो पर राज करते हैं. इन्हीं नामों में से एक ऐसा भी नाम है जिसे साउथ के लोग भगवान की तरह पूजते हैं. इनके हाथ में एक समय में  टिकट कटिंग मशीन हुआ करती थी और आज वो लाखों दिलों की धड़कन हैं.

 

Oct 10, 2025
खुद को स्क्रिन पर देख छलक पड़े थे आंसू! कंडक्टर से तय किया 50 साल का फिल्मी सफर, अब भी कायम है दबदबा

एक वक्त था जब साउथ के ये सुपरस्टार बेंगलुरु की बसों में लोगों से किराया मांगते थे, और आज पूरा देश उन्हें भगवान की तरह पूजता है. ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि असली जिंदगी की है जहां एक साधारण आदमी ने अपने सपनों से इतिहास लिख डाला है. इस फिल्मी सितारे ने फिल्मी दुनिया में अपने 50 साल पूरे किए हैं और इसका जलवा आज भी कायम हैं. 

शुरुआती दिन
12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में जन्मे शिवाजी राव गायकवाड़ को आज दुनिया रजनीकांत के नाम से जानती है. बचपन में ही रजनीकांत के सिर से मां का साया सिर से उठ गया था. घर की हालत खराब होने की वजह से उन्होंने बढ़ईगिरी की, कुली का काम किया, और फिर बस कंडक्टर भी बन गए. पर उनके अंदर की एक्टिंग की आग ने उन्हें दुनिया के मशहूर एक्टरर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया है.

बस की सीटों से पर्दे तक का सफर
कंडक्टर की वर्दी में भी रजनीकांत का अंदाज काफी अलग था. कई लोगों का कहना है कि टिकट काटते वक्त भी उनकी एनर्जी और स्टाइल सबका ध्यान खींच लेती थी. दोस्तों के कहने पर उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था जहां से उनकी किस्मत बदलनी शुरु हो गई. यहां उनकी मुलाकात फिल्ममेकर के. बालाचंदर से हुई जिन्होंने उन्हें पहला ब्रेक दिया. इस फिल्म का नाम था अपूर्व रागंगल. के. बालाचंदर ने ही रजनीकांत को उनका नाम भी दिया. इससे पहले लोग उन्हें शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से जानते थे.

छलक पड़े थे आंसू
रजनीकांत ने जब खुद को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा तो उनकी आंखें भर आईं थी. कहा जाता है कि वो थिएटर की आखिरी सीट पर बैठे थे, और जैसे ही स्क्रीन पर अपनी झलक देखी, उनके आंसू खुद-ब-खुद गिर पड़े. वो रोना किसी गम का नहीं, बल्कि उस सपने के सच होने का था जिसे उन्होंने अपनी थकान और मेहनत से सींचा था.

संघर्ष 
रजनीकांत की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है. जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और यकीन हो तो किस्मत भी झुक जाती है.आज जब वो पर्दे पर आते हैं, तो दर्शक सिर्फ एक्टर नहीं देखते बल्कि वो एक इंसान की जिद, संघर्ष और आत्मा को महसूस करते हैं. यही वजह है कि 50 सालों से रजनीकांत को लोग पसंद करते आ रहे हैं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

50 years of rajinikanthsuperstar thalaiva journey

