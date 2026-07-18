Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, आर्टिकल 370 के लिए मिला सम्मान; कार्तिक आर्यन-ममूटी को शेयर में मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान; कार्तिक आर्यन-ममूटी को शेयर में मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, जबकि कार्तिक आर्यन व ममूटी को शेयरिंग में बेस्ट एक्टर और श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 18, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:13 PM IST
यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान; कार्तिक आर्यन-ममूटी को शेयर में मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: जमीन की खुदाई में निकला हथियारों का डंप
narayanpur news6 min ago
2
Shiv Sena UBT10 min ago
3
Greater Noida news26 min ago
4
Rohit Sharma27 min ago
5
EPFO Vishwas 202640 min ago