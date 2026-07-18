यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान; कार्तिक आर्यन-ममूटी को शेयर में मिला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड

शनिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं के नाम जारी कर दिए हैं. इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब बॉलीवुड स्टार यामी गौतम ने अपने नाम किया है. उन्हें यह बड़ा सम्मान फिल्म आर्टिकल 370 में उनके दमदार अभिनय के लिए दिया गया है.
वहीं बेस्ट एक्टर के मामले में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिली. जूरी ने फिल्म ब्रमायुगम के लिए साउथ के सुपरस्टार ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को शेयरिंग में ये बड़ा पुरस्कार दिया है.
इस साल के पुरस्कारों में सबसे बड़ा आकर्षण यामी गौतम ही रहीं. कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के संवेदनशील और ऐतिहासिक घटनाक्रम पर बनी उनकी यह फिल्म साल 2024 की सबसे चर्चित और सफल फिल्मों में से एक थी. फिल्म में यामी के बेमिसाल अभिनय को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था.
On Kartik Aaryan winning the National Award for Best Actor in Leading Role for 'Chandu Champion', its Director Kabir Khan tells ANI, "Yes of course it’s a win for all of us. I’m thrilled that Kartik got the national award for his performance in Chandu Champion. It shows that hard… pic.twitter.com/MtRQDc2S4R
— ANI (@ANI) July 18, 2026
इस साल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का गौरवशाली पुरस्कार राजकुमार राव स्टारर फिल्म श्रीकांत के खाते में गया है. इसके साथ ही देश की अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं की बेस्ट मूवीज को भी सम्मानित किया गया है.
तमिल सिनेमा में धनुष की फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फिल्म चुना गया है. तेलुगु में कमेटी कुर्रोल्लू, ओड़िया में लाहरी, मराठी में मुक्काम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी और मणिपुरी भाषा में सुनीता को अपने अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है.
इसके अलावा बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देने वाली फिल्मों कैप्टन मिलर और मेय्याझगन को स्पेशल मेंशन कैटेगरी में सराहा गया है.
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में केवल बड़े पर्दे की कमर्शियल फिल्में ही नहीं, बल्कि शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा को भी पूरा सम्मान दिया जाता है. इस साल गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में भंगार (ऑब्सोलीट) को देश की बेस्ट नॉन फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है.
कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली फिल्मों में हिंदी फिल्म मैं निदा को सर्वश्रेष्ठ कला एवं संस्कृति फिल्म का पुरस्कार दिया गया है. वहीं, दिल छू लेने वाली कहानी पर आधारित हमसफर को इस साल की बेस्ट शॉर्ट फिल्म का सम्मान मिला है.
इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी चयन प्रक्रिया काफी सख्त और व्यवस्थित रही है. इस बार केवल उन्हीं फिल्मों के काम का मूल्यांकन किया गया था, जिन्हें 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया था.
इस दौरान जूरी के सामने देश भर से कई भाषाओं की बेहतरीन और कमर्शियल फिल्में आई हैं, जिनमें से सबसे योग्य कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया.
विजेताओं को चुनने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से 11 सदस्यों की एक हाई लेवल जूरी का गठन किया गया था. इस खास जूरी की कमान जाने माने फिल्म निर्माता जयराज के हाथों में थी.
जूरी के सभी सदस्यों ने महीनों तक देश भर से आई फिल्मों, अभिनय, निर्देशन, संगीत और अन्य तकनीकी श्रेणियों का गहराई से मूल्यांकन किया. इसके बाद तैयार की गई फाइनल रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंपा गया, जिसके आधार पर शनिवार को इन विजेताओं के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई.