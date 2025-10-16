Advertisement
trendingNow12964591
Hindi Newsमनोरंजन

83 के बिग बी युवाओं को देते हैं टक्कर! इतनी उम्र में अमिताभ बच्चन कैसे बनाए रखतें हैं अपनी फिटनेस..

Amitabh Bachchan Fitness Secret: अमिताभ बच्चन की फिटनेस देखकर अक्सर दिमाग में ये बात आता है कि उनकी फिटनेस का राज क्या है? इस खबर में हम आपको उनकी फिटनेस का राज बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

83 के बिग बी युवाओं को देते हैं टक्कर! इतनी उम्र में अमिताभ बच्चन कैसे बनाए रखतें हैं अपनी फिटनेस..

Amitabh Bachchan Fitness: 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एनर्जेटिक और फिट नजर आते हैं, ऐसे ही हम उन्हें 30-40 साल से देख रहे हैं. उन्हें देखकर अक्सर मन में ये सवाल आता है कि उनकी फिटनेस का राज क्या है? आज के समय में जहां ज्यादातर लोग जवानी में ही थकान और बीमारी की शिकायत करते रहते हैं, अमिताभ बच्चन अपने फिल्मों में जोशीले और एनर्जेटिक नजर आते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बिग बी की फिटनेस का राज बताएंगे..

 

पूरी नींद और टाइम पर रेस्ट
अमिताभ बच्चन का ऐसा मानना है कि अच्छी सेहत का राज भरपूर नींद है. इसलिए वे रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं. अपने काम के बीच जब भी उन्हें टाइम मिलता है, वे आराम करना नहीं भूलते हैं. उनका ऐसा मानना है कि अगर इंसान अच्छी नींद नहीं लेता है, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों ही थक जाता है. ऐसे में सही आराम लेने से उन्हें दिन भर एनर्जी मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बैलेंस्ड डाइट 
बिग बी हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना पसंद करते हैं. वे अपने खाने-पीने का खास ध्यान देते हैं. तले-भुने और मसालेदार खाने से परहेज करते हैं. उनका खाना बिल्कुल सादा और घर पर बना होता है. वे दाल, सब्जियां, दही, फल और हल्के ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. इसके साथ ही वे पूरे दिन खूब पानी पीते हैं, जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उन्हें थकान महसूस नहीं होता. 

 

रोजाना वॉक और एक्टिव लाइफस्टाइल
फिट रहने के लिए हेवी एक्सरसाइज या जीम की जरूरत नहीं होती है. आप रोजाना वॉक और एक्टिव लाइफस्टाइल से भी फीट हो सकते हैं. ये हम अमिताभ बच्चन से सीखते हैं. अमिताभ बच्चन का भी ऐसा ही मानना है, वो भी ऐसा मानते हैं कि उन्हें भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है. वे रोजाना करीब 202 से 3 मिनट की वॉक करते हैं. साथ ही शूटिंग के दौरान भी वे खुद को एक्टिव रखते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Amitabh Bachchan FitnessAmitabh bachchan Diet

Trending news

जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
karnataka
सुधा मूर्ति ने ऐसा क्या कह दिया कि इतना चिढ़ गई कांग्रेस! BJP को बता दिया कसूरवार
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
DIG
CBI ने ट्रैप लगाकर DIG रोपड़ को किया गिरफ्तार, सुबह से घर पर चल रही थी रेड
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
rss
कर्नाटक: RSS पर बैन लगाने के लिए कांग्रेस सरकार ने चली बड़ी चाल? अब संघ क्या करेगा?
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
amit shah
भगोड़े चाहे कहीं भी छुपे हों... अमित शाह ने उड़ाई विदेश में बैठे अपराधियों की नींद
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल