83 के बिग बी युवाओं को देते हैं टक्कर! इतनी उम्र में अमिताभ बच्चन कैसे बनाए रखतें हैं अपनी फिटनेस..

Amitabh Bachchan Fitness: 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन एनर्जेटिक और फिट नजर आते हैं, ऐसे ही हम उन्हें 30-40 साल से देख रहे हैं. उन्हें देखकर अक्सर मन में ये सवाल आता है कि उनकी फिटनेस का राज क्या है? आज के समय में जहां ज्यादातर लोग जवानी में ही थकान और बीमारी की शिकायत करते रहते हैं, अमिताभ बच्चन अपने फिल्मों में जोशीले और एनर्जेटिक नजर आते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बिग बी की फिटनेस का राज बताएंगे..

पूरी नींद और टाइम पर रेस्ट

अमिताभ बच्चन का ऐसा मानना है कि अच्छी सेहत का राज भरपूर नींद है. इसलिए वे रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं. अपने काम के बीच जब भी उन्हें टाइम मिलता है, वे आराम करना नहीं भूलते हैं. उनका ऐसा मानना है कि अगर इंसान अच्छी नींद नहीं लेता है, तो उसका शरीर और दिमाग दोनों ही थक जाता है. ऐसे में सही आराम लेने से उन्हें दिन भर एनर्जी मिलती है.

बैलेंस्ड डाइट

बिग बी हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना पसंद करते हैं. वे अपने खाने-पीने का खास ध्यान देते हैं. तले-भुने और मसालेदार खाने से परहेज करते हैं. उनका खाना बिल्कुल सादा और घर पर बना होता है. वे दाल, सब्जियां, दही, फल और हल्के ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं. इसके साथ ही वे पूरे दिन खूब पानी पीते हैं, जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उन्हें थकान महसूस नहीं होता.

रोजाना वॉक और एक्टिव लाइफस्टाइल

फिट रहने के लिए हेवी एक्सरसाइज या जीम की जरूरत नहीं होती है. आप रोजाना वॉक और एक्टिव लाइफस्टाइल से भी फीट हो सकते हैं. ये हम अमिताभ बच्चन से सीखते हैं. अमिताभ बच्चन का भी ऐसा ही मानना है, वो भी ऐसा मानते हैं कि उन्हें भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है. वे रोजाना करीब 202 से 3 मिनट की वॉक करते हैं. साथ ही शूटिंग के दौरान भी वे खुद को एक्टिव रखते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.