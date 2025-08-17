'मैं अपने भाई के घर नहीं...; फैसल खान ने आमिर खान से तोड़ा रिश्ता, परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
Faissal Khan Break Ties With Family:  आमिर खान के भाई और पूर्व एक्टर फैसल खान ने हाल ही में एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने परिवार से अपना रिश्ता तोड़ने के बारे में कहा है. साथ ही उन्होंने फैमिली वालों पर कई आरोप भी लगाए हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:20 AM IST
आमिर खान के भाई फैसल खान ने एक्टर और उनके परिवार के साथ सारे रिश्ते-नाते तोड़ लिए हैं और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. फैसल ने यह स्टेटमेंट 16 अगस्त को जारी किया है, जिसमें बताया है कि उन्होंने अपने पिता और माता के परिवार के सभी सदस्यों से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं. उनका किसी से किसी भी तरीके से कोई लेना-देना नहीं है. और तो और एक्टर अब आमिर और अपने ही परिवार के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं.

अब अपने दिवंगत पिता ताहिर हुसैन और मां जीनत ताहिर हुसैन के परिवार का हिस्सा नहीं रहेंगे और उनकी संपत्ति पर किसी भी तरह का दावा छोड़ दिया है. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि वह आमिर खान से कोई आर्थिक मदद नहीं लेंगे और न ही परिवार की किसी भी संपत्ति में रहेंगे.

ये भी पढ़ें: उस नशेड़ी को…; 'मुकेश खन्ना ने बताया क्यों रणवीर को नहीं बनाएंगे शक्तिमान

फैसल ने परिवार पर लगाए ये आरोप

'बॉलीवुड बबल' के मुताबिक, स्टेटमेंट में आमिर खान के भाई फैसल खान ने कहा है, 'मैं, फैसल खान, इस तारीख से अपने परिवार के सदस्यों के साथ पारिवारिक और संपत्ति संबंधी सभी संबंध तोड़ चुका हूं. जिनके साथ संबंध तोड़े हैं, उनकी लिस्ट यहां दे रहा हूं. सभी लोग यह ध्यान रखें कि आज से और अभी से मुझे अपने दिवंगत पिता ताहिर हुसैन या अपनी मां जीनत ताहिर हुसैन या परिवार के अन्य किसी सदस्य के परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा. मैं न तो उनमें से किसी की भी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार का हकदार नहीं रहूंगा और ना ही उनमें से किसी की भी संपत्ति से उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी के लिए उत्तरदायी रहूंगा.'

ये भी पढ़ें: 32 साल की वो हसीना, जिसने 'कूली' में लूट ली लाइमलाइट; जानिए कौन है रजनीकांत की विलेन?

फैसल खान और आमिर खान दोनों भाई हैं, बॉलीवुड में उनके करियर बिल्कुल अलग रहे हैं. फैसल ने मदहोश और मेला जैसी फिल्मों से शुरुआत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई. बाद में उन्होंने फैक्ट्री के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और ओप्पांडा जैसी कन्नड़ फिल्मों में काम भी किया. वहीं आमिर खान बॉलीवुड में खूब सफल हुए और सुपरस्टार बने. उन्होंने लगान, दंगल, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स और तारे ज़मीन पर जैसी हिट फिल्में दीं.

