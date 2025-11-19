Advertisement
trendingNow13010370
Hindi Newsमनोरंजन

'स्क्रिप्ट खत्म हुई पर नहीं रुके आंसू...', इस शो ने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड, फिर क्यों शुरू हुई चर्चा?

Game of Thrones: अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' आज भी काफी ज्यादा चर्चित है.  इसका क्रेज दुनियाभर में है. इस शो की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि इसकी फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एक्टर भी रोने लगे थे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 19, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'स्क्रिप्ट खत्म हुई पर नहीं रुके आंसू...', इस शो ने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड, फिर क्यों शुरू हुई चर्चा?

Game of Thrones: लोग अपने मनचाहे शख्स के साथ फिल्म और शो देखने के लिए जाते हैं. दुनियाभर में ऐसे कई शो हैं जिसकी दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती है. अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इसका क्रेज दुनियाभर में है. जब भी इसका अगला सीजन आने वाला होता था लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते थे. द गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन आए हैं और हर सीजन एक से बढ़कर एक है. इस शो की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि इसकी फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एक्टर रोने लगे थे. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसपर फैंस ने काफी प्यार लुटा रहे हैं. 

नहीं रुके आंसू
'द गेम ऑफ थ्रोन्स' सीरीज को खत्म हुए कई साल हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में इसका आखिरी सीजन आया था. अब सोशल मीडिया पर द गेम ऑफ थ्रोंस की पूरी कास्ट स्क्रिप्ट की फाइनल रीडिंग करती हुई नजर आ रही है. जैसे-जैसे स्क्रिप्ट की एंडिंग की लाइनें आगे बढ़ती जाती हैं हॅाल में सन्नाटा छा जाता है. शो में जॅान स्नो का किरदार निभाने वाले किट हैरिंगटन अपने आंसू नहीं रोक पाए. इसके अलावा डेनरीज, टायरियन भी पूरी तरह से भावुकता से भर गए. ये पल देखकर ये साबित हो रहा था कि किरदार भले ही खत्म हो रहा होता है लेकिन ये लोग एक दुनिया को अलविदा कह रहे होते हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भावुक हो गए लोग
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस भावुक वीडियो में लिखा गया कि दुनिया को गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड याद है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन सच में कैसा लगा होगा,जब फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ी गई तो हॉल में सन्नाटा छा गया आंखें भारी हो गईं और एक भी सीन फ़िल्माए जाने से पहले दिल टूट गए, किट हैरिंगटन जो जॉन स्नो के रोल में थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए, एक-एक करके, कास्ट शांत हो गई, वहां बैठे सभी लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे. उस दिन, फिक्शन खत्म हो गया और असलियत उनकी आंखों से बह निकली, यह सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं था बल्कि यह वेस्टरोस की आखिरी धड़कन थी. बता दें कि ये शो 17 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ था जबकि 19 मई 2019 को खत्म हुआ. इसके आठ सीजन आए जिसमें 73 एपिसोड थे. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Game of Thrones

Trending news

जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!