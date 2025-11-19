'स्क्रिप्ट खत्म हुई पर नहीं रुके आंसू...', इस शो ने तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड, फिर क्यों शुरू हुई चर्चा?

Game of Thrones: लोग अपने मनचाहे शख्स के साथ फिल्म और शो देखने के लिए जाते हैं. दुनियाभर में ऐसे कई शो हैं जिसकी दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती है. अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गेम ऑफ थ्रोन्स' की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इसका क्रेज दुनियाभर में है. जब भी इसका अगला सीजन आने वाला होता था लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते थे. द गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन आए हैं और हर सीजन एक से बढ़कर एक है. इस शो की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि इसकी फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एक्टर रोने लगे थे. इसका वीडियो भी सामने आया है जिसपर फैंस ने काफी प्यार लुटा रहे हैं.

नहीं रुके आंसू

'द गेम ऑफ थ्रोन्स' सीरीज को खत्म हुए कई साल हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में इसका आखिरी सीजन आया था. अब सोशल मीडिया पर द गेम ऑफ थ्रोंस की पूरी कास्ट स्क्रिप्ट की फाइनल रीडिंग करती हुई नजर आ रही है. जैसे-जैसे स्क्रिप्ट की एंडिंग की लाइनें आगे बढ़ती जाती हैं हॅाल में सन्नाटा छा जाता है. शो में जॅान स्नो का किरदार निभाने वाले किट हैरिंगटन अपने आंसू नहीं रोक पाए. इसके अलावा डेनरीज, टायरियन भी पूरी तरह से भावुकता से भर गए. ये पल देखकर ये साबित हो रहा था कि किरदार भले ही खत्म हो रहा होता है लेकिन ये लोग एक दुनिया को अलविदा कह रहे होते हैं.

भावुक हो गए लोग

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस भावुक वीडियो में लिखा गया कि दुनिया को गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड याद है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन सच में कैसा लगा होगा,जब फाइनल स्क्रिप्ट पढ़ी गई तो हॉल में सन्नाटा छा गया आंखें भारी हो गईं और एक भी सीन फ़िल्माए जाने से पहले दिल टूट गए, किट हैरिंगटन जो जॉन स्नो के रोल में थे, अपने आंसू नहीं रोक पाए, एक-एक करके, कास्ट शांत हो गई, वहां बैठे सभी लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगे. उस दिन, फिक्शन खत्म हो गया और असलियत उनकी आंखों से बह निकली, यह सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं था बल्कि यह वेस्टरोस की आखिरी धड़कन थी. बता दें कि ये शो 17 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ था जबकि 19 मई 2019 को खत्म हुआ. इसके आठ सीजन आए जिसमें 73 एपिसोड थे.