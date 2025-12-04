Advertisement
एक्ट्रेस की मां ही बनी दुश्मन! इस वजह से दर्दनाक था जया भट्टाचार्य का बचपन; बहुत से लोगों को नहीं होगा अंदाजा

Jaya Bhattacharya Childhood Story: एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती रहती है. लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता होगी कि बचपन काफी दर्द और टॉर्चर से भरा रहा है.

 

Dec 04, 2025, 04:56 PM IST
एक्ट्रेस की मां ही बनी दुश्मन! इस वजह से दर्दनाक था जया भट्टाचार्य का बचपन; बहुत से लोगों को नहीं होगा अंदाजा

Jaya Bhattacharya Childhood: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वे अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. हालांकि उनकी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही दर्द और टॉर्चर से भरा उनका बचपन रहा. जया का बचपन ऐसा था, कि आज भी उसे याद कर उनका रूह कांप जाता है. बचपन में उन्हें अपनी मां से मारपीट, ताने और जबदस्ती का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. इस खबर में हम आपको जया के बचपन और जिंदगी की उस सच्चाई के बारे में बताएंगे. 

 

बचपन में हुआ जुल्म
अपने बचपन की बात करते हुए जया भट्टाचार्य बताती हैं कि उनकी मां उन्हें अक्सर हंटर, बेलन, चिमटा और जूते से पीटती थीं. दरअसल उनकी मां को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी मिलने का सारा गुस्सा वे जया पर उतारती थीं. वहीं उनके माता-पिता की शादी मजबूरियों में हुई, जिससे उन्हें न प्यार मिला और ना ही सुरक्षा. उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार पिटाई ने उन्हें मजबूत बना दिया, जिससे उन्हें धीरे-धीरे दर्द महसूस होना बंद हो गया. 

एक्टिंग में जबरस्ती धकेला
जया को एक्टिंग या कैमरे में दिलचस्पी नहीं थी. उनके माता-पिता ने उन्हें इस फिल्ड में जबरदस्ती ढकेला था. ये वो दौर था, जब लोग एक्टिंग को गलत मानते थे. इस वक्त उनकी मां भी लोगों से सहमति जताती थीं और कहती थीं कि हां मेरी बेटी खराब है. उन्हें किसी दोस्त के घर जाने की इजाजत नहीं थी. मां की सोच और व्यवहार से जया बहुत ज्यादा परेशान रहती थीं. 

 

घर से भागी जया
आपको बता दें, नौवीं कक्षा में एक दिन जया अपनी क्लासमेंट के साथ घर छोड़कर हरिद्वार भाग गईं. इसका कारण उनकी मां थीं, जो लगातार दहेज और शादी को लेकर रोना-धोना कर रही थीं. जया का कहना है कि एक हफ्ते तक डर के मारे वे आश्रम से बाहर ही नहीं निकलीं. जया की मां उनसे इतनी ज्यादा गुस्सा रहती थी कि उनके हाथ का पकाया खाना भी नहीं खाती थीं. वे कहती थीं कि उनकी बेटी ने उनका शरीर खराब कर दिया है. 

 

आखिरी दिनों में दिया साथ
मां के व्यवहार से जया ने स्वीकार कर लिया कि वह अपनी मां से नफरत करती थीं, लेकिन जब जया की मां बीमारी पड़ीं, तो उन्होंने अपनी सारी जमा-पूंजी इलाज में लगा दीं. आखिरी दिनों में भी मां ने उन पर आरोप लगाया थी. लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी होने का फर्ज पूरा किया. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

Jaya Bhattacharya Childhood Storyjaya bhattacharya mother

