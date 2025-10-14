Advertisement
trendingNow12961666
Hindi Newsमनोरंजन

बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस! जिसने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी, 6 सुपरहिट फिल्में और सबका हीरो सिर्फ पति!

Kalpana Kartik Film Carriar: भारतीय सिनेमा में कई ऐसी एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने हिट फिल्में दी हैं. हालांकि कई ऐसी एक्ट्रेस भी रही हैं, जिनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया और कई अभिनेत्री कुछ फिल्में करके भी पर्दे पर छा गईं. आज हम आपको ऐसी एक एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे, जिसने अपने करियर में कोई भी फ्लॉप फिल्में नहीं दी. वहीं जितनी फिल्में की और अपने पति के साथ ही की.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस! जिसने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी, 6 सुपरहिट फिल्में और सबका हीरो सिर्फ पति!

Kalpana Kartik hit movies: बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस रहीं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन हिट मूवी के लिए तरसती रहीं. आखिरकार थक हार कर उन्होंने इस मायावी दुनिया से तौबा ही कर ली. ऐसी एक्ट्रेस के नाम पर तीन या चार फिल्में ही दर्ज होती हैं. हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके नाम पर भी सिर्फ छह फिल्में दर्ज हैं. लेकिन बाकी एक्ट्रेस और इस अदाकारा में अंतर ये है कि इसकी हर फिल्म हिट रही है. इस एक्ट्रेस ने सिर्फ उन फिल्मों में ही काम किया, जिसमें उनके पति थे. दोनों की जोड़ी रील लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही जगह हिट रही.  

मोना सिंहा से बनीं कल्पना कार्तिक
देव आनंद की पत्नी, कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना सिंहा था. वह एक पढ़ी-लिखी और बेहद खूबसूरत महिला थीं, जिन्होंने शिमला के सेंट बेडे कॉलेज से पढ़ाई की थी और 'मिस शिमला' का खिताब भी जीता था. उनके फ़िल्मी करियर की शुरुआत एक बेहद ख़ास तरीके से हुई. उन्हें 'नवकेतन फिल्म्स' के संस्थापकों में से एक, चेतन आनंद (देव आनंद के बड़े भाई) ने खोजा था. चेतन आनंद ने ही उन्हें कल्पना कार्तिक का स्क्रीन नेम दिया.

सिर्फ छह फिल्में, सब देव आनंद के साथ
कल्पना कार्तिक का एक्टिंग करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन यह बहुत सफल था. उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ छह फिल्मों में काम किया, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इन सभी फिल्मों में उनके हीरो उनके पति देव आनंद ही थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजी (Baazi, 1951)
गुरु दत्त द्वारा निर्देशित और नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी यह उनकी पहली फिल्म थी, जो जबरदस्त हिट हुई. इस फिल्म से उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरूआत की.

आंधियां (Aandhiyan, 1952)
चेतन आनंद द्वारा निर्देशित आंधियां फिल्म में भी कल्पना कार्तिक ने देव आनंद के साथ काम किया. 

हमसफर (Humsafar, 1953)
एक्ट्रेस ने यह फिल्म भी देव आनंद के साथ थी. इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग ऑडियंस को काफी पसंद आई. 

टैक्सी ड्राइवर (Taxi Driver, 1954)
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान देव आनंद और कल्पना कार्तिक ने शादी भी कर ली थी.

हाउस नंबर 44 (House No. 44, 1955)
उनके करियर की हाउस नंबर 44 भी एक और सफल फिल्म थी, जिसमें उनकी जोड़ी को सराहा गया.

नौ दो ग्यारह (Nau Do Gyarah, 1957)
कल्पना की आखिरी फिल्म नौ दो ग्यारह थी. ये न सिर्फ उनकी आखिरी फिल्म, बल्कि एक सफल फिल्म थी.

करियर में कोई फ्लॉप फिल्म नहीं
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कल्पना कार्तिक ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में (6 फिल्में) कीं, वे सभी या तो सुपरहिट, हिट या कम से कम एवरेज साबित हुईं, यानी उन्होंने अपने करियर में कोई बड़ी फ्लॉप फिल्म नहीं दी. यह हिंदी सिनेमा में एक दुर्लभ रिकॉर्ड है. हालांकि, उनकी दूसरी फिल्म 'आंधियां' को कुछ रिपोर्ट्स में औसत बताया गया है, लेकिन बड़ी फ्लॉप की श्रेणी में उनकी कोई फिल्म नहीं थी.

शूटिंग ब्रेक में हुई थी शादी
देव आनंद और कल्पना कार्तिक की प्रेम कहानी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है. फिल्म 'टैक्सी ड्राइवर' की शूटिंग के दौरान ही उनका प्यार परवान चढ़ा. 1954 में, जब वे एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, तभी दोनों ने लंच ब्रेक में चुपचाप शादी कर ली. यह शादी इतनी सादगी से हुई थी कि उस समय किसी को पता भी नहीं चला.

शादी के बाद एक्टिंग को कहा अलविदा
1957 में अपनी आखिरी फिल्म 'नौ दो ग्यारह' करने के बाद, कल्पना कार्तिक ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया. उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी. हालांकि, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई. वह बाद में अपने पति देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस 'नवकेतन' के लिए एक एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में काम करने लगीं. उन्होंने 'तेरे घर के सामने', 'ज्वेल थीफ', 'प्रेम पुजारी' और 'हीरा पन्ना' जैसी कई सफल फिल्मों के निर्माण में देव आनंद का साथ दिया. देव आनंद के साथ उनकी जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी शानदार रही. उनके दो बच्चे हैं, जिनका नाम सुनील आनंद और देविना आनंद है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Kalpana Kartik Film CarriarKalpana Kartik hit moviesBollywood news

Trending news

हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी