Akshay Kumar के डुप्लीकेट की एंट्री पर दर्शक नहीं रोक पाए हंसी, देखकर खुला रह गया Salman Khan का भी मुंह

Akshay Kumar Duplicate in the kapil Sharma Show: अक्षय कुमार का अपना खुद का एक स्वैग है. यही वजह है कि उनका अंदाज हर किसी को खूब भाता है और उन्हें दूसरे एक्टर्स से बिल्कुल जुदा बना देता है. लेकिन सोचिए अगर कोई उनके स्टाइल को हुबहू कॉपी करे तो कितना मजा आएगा. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में हाल ही में सलमान खान किसी का भाई किसी की जान की पूरी कास्ट को लेकर पहुंचे थे. जहां पर एंट्री हुई अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के डुप्लीकेट की जिसे देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई.