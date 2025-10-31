Advertisement
'घटिया इंसान' कहकर सरेआम लड़की ने मारी चप्पल! अमर अकबर एंथनी के विलेन का वो किस्सा, जब एक्टिंग पड़ गई थी भारी!

Bollywood villain actor Jeevan: बॉलीवुड के मशहूर खलनायक जीवन अपने अभिनय में इतने माहिर थे कि दर्शक उन्हें असल जिंदगी में भी बुरा समझते थे. एक बार तो उनकी खलनायिकी इतनी हावी हुई कि एक महिला ने उन्हें सरेआम चप्पल मार दी थी. जीवन 26 रुपये लेकर घर से भागकर एक्टर बने थे और उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया. अपने करियर में वह 61 बार नारद मुनि का किरदार निभाने के लिए भी जाने जाते हैं.

Oct 31, 2025
Actor Jeevan audience reaction: दिग्गज अभिनेता जीवन हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से थे, जिन्होंने खलनायक के रोल को अमर कर दिया. वह परदे पर इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक उन्हें सचमुच का विलेन मानने लगे थे. एक बार तो उनका किरदार लोगों पर इतना हावी हो गया था कि भीड़ में खड़ी एक महिला ने उन्हें सरेआम चप्पल फेंककर मार दिया था. यह घटना दिखाती है कि उनका अभिनय कितना दमदार था. जीवन ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्में कीं और एक समय में उन्होंने 61 बार नारद मुनि का पौराणिक किरदार भी निभाया था, लेकिन उन्हें असली पहचान उनकी खलनायिकी से मिली.

खलनायक को सरेआम चप्पल मारने की घटना
यह घटना करीब 1974 के आसपास की है. अभिनेता जीवन (Jeevan) एक फिल्म के इवेंट के लिए मुंबई से बाहर गए थे. जब वह ट्रेन से उतरे तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. उस भीड़ में खड़ी एक महिला ने अचानक उन पर चप्पल फेंककर मार दिया. जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो महिला का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए. महिला ने कहा कि जीवन एक 'घटिया इंसान' हैं, जिसने फिल्मों में कई लोगों की हत्या की है और हीरो-हीरोइन की जिंदगी नरक बनाई है. यह घटना दर्शाती है कि जीवन अपने खलनायक के रोल में कितने माहिर थे कि दर्शक पर्दे और असल जिंदगी का अंतर भूल गए थे.

26 रुपये लेकर घर से भागकर एक्टर बनना
जीवन का असली नाम ओमकार नाथ धार था और वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे. हालांकि, उनका सपना एक्टर बनने का था. अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया. वह मात्र 26 रुपये अपनी जेब में रखकर घर से भागकर मुंबई आ गए थे. मुंबई में शुरू में गुजारा करने के लिए उन्होंने छोटे-मोटे काम किए. बाद में उन्हें 'फैशनेबल इंडिया' नाम की फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम मिला और इस तरह उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की.

खलनायिकी से पहले 61 बार बने 'नारद मुनि'
यह जानकर हैरानी होगी कि खलनायक के रूप में मशहूर होने से पहले, अभिनेता जीवन ने पौराणिक फिल्मों में एक खास किरदार निभाया था. उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड 61 बार नारद मुनि का किरदार निभाया. एक समय ऐसा था जब उन्हें इसी पौराणिक किरदार के लिए जाना जाता था. लेकिन बाद में उन्होंने खलनायिकी की ओर रुख किया और 'अमर अकबर एंथनी', 'जॉनी मेरा नाम', 'नया दौर', 'कोहिनूर', 'आंखें', 'मेला' और 'नागिन' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार विलेन बनकर छा गए.

हर बड़े स्टार के साथ किया काम
जीवन ने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. उन्होंने लगभग उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया और अपने छोटे से छोटे किरदार में भी जान फूंक दी. उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और देव आनंद जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम किया. उनकी अभिनय क्षमता इतनी बेहतरीन थी कि कई बार वह अपनी दमदार अदाकारी से फिल्म के हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे और दर्शकों का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे.

बेटे किरण कुमार ने भी चलाया सिक्का
अभिनय की विरासत को जीवन के बेटे किरण कुमार ने आगे बढ़ाया. किरण कुमार भी हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे के एक जाने-माने अभिनेता बने. उन्होंने भी 100 से अधिक फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में काम किया और अपने पिता की तरह इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई. इस तरह जीवन और उनके बेटे दोनों ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया.

Lalit Kishor

पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

