90s का वो जादू! 'दिल' का रोमांस और 'घायल' का एक्शन... ये हैं 1990 की वो 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका!

1990 top movies: भारतीय सिनेमा के लिए 1990 का साल काफी खास रहा है. इस दौर में 5 ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने तहलका मचा दिया. इन फिल्मों के गाने आज भी लोगों को खूब पसंद आते हैं. इस दौर में सनी देओल जैसे एक्शन हीरोज काफी फेमस हुए. आमिर खान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारों ने अपनी एक्टिंग से तहलका मचा दिया था. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:08 PM IST
90s blockbusters movies: साल 1990 भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड के लिए एक बहुत खास दौर था. इस समय एक्शन (Action) का बुखार भी था, और रोमांस (Romance) का जादू भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था. इस साल कुछ ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. यह वो दौर था जब आमिर खान और माधुरी दीक्षित जैसे सितारे अपनी पहचान मजबूत कर रहे थे, और सनी देओल जैसे एक्शन हीरोज का जलवा कायम था. आइए जानते हैं साल 1990 की वो कौन सी 5 फिल्में थीं, जिन्होंने कमाई के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया और दर्शकों के दिलों पर राज किया.

दिल (Dil)
आमिर खान और माधुरी दीक्षित की यह फिल्म 1990 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी. इस रोमांटिक ड्रामा ने लोगों को प्यार करना सिखाया. आमिर और माधुरी की जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई. इसके गाने जैसे 'मुझे नींद न आए' और 'खुलने लगा है आसमां' आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं. बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर रही और ब्लॉकबस्टर का तमगा हासिल किया.

घायल (Ghayal)
सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि की यह फिल्म भी जबरदस्त है. यह एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी. इस फिल्म में सनी देओल का गुस्सा और एक्शन देखने लायक था. फिल्म की कहानी एक ऐसे आम आदमी पर आधारित थी, जो अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सिस्टम से लड़ता है. इस फिल्म ने सनी देओल को एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया था. यह नंबर 2 पर रही और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी.

आज का अर्जुन (Aaj Ka Arjun)
अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की यह फिल्म काफी शानदार है. यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी. 1990 के दशक में भी अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार था. इस फिल्म में उन्होंने एक गुस्से वाले, ईमानदार युवा का किरदार निभाया, जो समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है. कमाई के मामले में यह फिल्म नंबर 3 पर थी.

किशन कन्हैया (Kishen Kanhaiya)
अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर के लीड रोल वाली इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अनिल कपूर ने दोहरा रोल निभाया था. एक भाई भोला-भाला था और दूसरा चालाक. दोनों के बीच की अदला-बदली और मजेदार केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब हंसाया. माधुरी दीक्षित इस फिल्म में भी थीं, जिससे फिल्म की अपील और बढ़ गई थी. यह फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

आशिकी (Aashiqui)
राहुल रॉय और अनु अग्रवाल इस फिल्म में लीड रोल में रहे. इस फिल्म ने न सिर्फ एक नई रोमांटिक जोड़ी दी, बल्कि इसके गानों ने संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी. नदीम-श्रवण के संगीत और कुमार सानू की आवाज ने इस फिल्म को एक म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर बना दिया. फिल्म की सादगी भरी लव स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई थी. म्यूजिक की बदौलत यह फिल्म नंबर 5 पर रही और सुपरहिट साबित हुई.

1990 का यह दौर साबित करता है कि दर्शकों को अच्छी लव स्टोरी के साथ-साथ ज़ोरदार एक्शन भी खूब पसंद आता था. इन फिल्मों ने आज के कई बड़े सुपरस्टार्स के करियर को एक नई दिशा दी.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

90s blockbusters moviessunny deol Ghayal movieBollywood

