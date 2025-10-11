Advertisement
trendingNow12957030
Hindi Newsमनोरंजन

शोले, दीवार, जंजीर ने बिखेरा जलवा; पर इस मूवी को बिग बी ने कर दिया था रिजेक्ट, 90s में बदल गई थी इस एक्टर की तकदीर

Amitabh Bachchan Birthday: आज अमिताभ बच्चन का 83वां जन्मदिवस है. उनके फैंस काफी ज्यादा उत्साह में है, जगह- जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं उस सुपरहिट फिल्म के बारे में जिसे अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया और इस फिल्म से किसी की जिंदगी बदल गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 11, 2025, 11:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शोले, दीवार, जंजीर ने बिखेरा जलवा; पर इस मूवी को बिग बी ने कर दिया था रिजेक्ट, 90s में बदल गई थी इस एक्टर की तकदीर

Mr India Film: 'डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है...' ये डायलॉग्स सुनकर आपके जेहन में जिस शख्स का नाम गूंजने लगता है उसका नाम है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है. उन्होंने फिल्म जगत पर एकक्षत्र राज किया, महानायक का किरदार किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आज बिग बी 83वां बर्थडे है, इस मौके पर हम बताने जा रहे हैं 90s की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसे अमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी और इसी फिल्म ने एक एक्टर की जिंदगी बना दी थी. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

बिग ने दी कई हिट फिल्में
अगर हम अमिताभ बच्चन के फिल्मों बात करें तो उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, शोले, दीवार, जंजीर, सिलसिला, कभी-कभी, सूर्यवंशम जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. 90 के दशक में फिल्म मेकर अमिताभ बच्चन के दीवाने थे, जिस फिल्म में  वो एंट्री करते थे वो फिल्म हिट हो जाती थी. हालांकि उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था. 

बिग बी ने किया मना
हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस्टर इंडिया, इस फिल्म को सलीम- जावेद ने लिखा था. इस फिल्म को लिखते समय उनके दिमाग में अमिताभ बच्चन का नाम चल रहा था, इस फिल्म में लीड रोल करने के लिए अमिताभ बच्चन पूरी तरह से फिट बैठते लेकिन इस बिग बी ने मना कर दिया और फिर फिल्म मेकर राजेश खन्ना के पास गए तो उन्होंने ने भी रोल निभाने से मना कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने निभाया किरदार 
उस दौर के सबसे अच्छे हीरो के मना करने के बाद फिल्ममेकर को हीरो की तलाश थी और वो पहुंच गए अनिल कपूर के पास, आखिरकार अनिल कपूर इस फिल्म में लीड रोल करने के लिए तैयार हो गए, यह फिल्म 1987 की दूसरी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इस फिल्म को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने खूब सराहा, इस फिल्म में अनिल कपूर के अलावा, अमरीश पुरी और श्रीदेवी भी थे. 

किसकी बदली किस्मत
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के फिल्म रिजेक्ट करने के बाद ये फिल्म अनिल कपूर के हिस्से में आई और उनके लिए लकी साबित हुई. अनिल कपूर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत चमक गई, वो कहते हैं कि न कब किसके साथ क्या हो जाए, इसका भरोसा नहीं है, जिंदगी हर किसी को मौका देती है और ये फिल्म कुछ ऐसी ही थी अनिल कपूर के लिए. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Amitabh Bachchan birthday

Trending news

5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर