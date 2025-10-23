'कुली’ के सेट पर मौत से जूझ रहे थे अमिताभ बच्चन, तब डॉ. राजकुमार ने की थी ये कठिन पूजा; बिग बी ने सुनाया ये दिल छू लेने वाला किस्सा

Amitabh Bachchan Coolie Incident: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कौन नहीं पसंद करता है. वे अपने फैंस के लिए बेहद खास हैं. हाल ही में उन्होंने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच 'कांतारा चैप्टर 1' के मेकर ऋषभ शेट्टी को एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने सभी का दिल छू लिया. य ये किस्सा था 1982 का था, जब फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब कन्नड सिनेमा के महान एक्टर डॉ. राजकुमार ने उनके लिए एक खास मन्नत मांगी थी. इस खबर में हम आपको उस किस्से के बारे में बताएंगे..

जब कुली के सेट घायल हो गए थे अमिताभ

ये किस्सा तब का है, जब कुली के सेट पर एक बड़ा हादसा हुआ था और अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए थे. दरअसल 1982 में कुली की शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी. इस दौरान एक्शन सीन शूट करते हुए पुनीत इस्सर के साथ लड़ाई के सीन में अमिताभ बच्चन को पेट में गंभीर चोट लग गई थी. चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि उन्हें जल्दी-से-जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ा. कई दिनों तक उनकी हालत नाजुक बनी रही. इस दौरान उनके फैंस और पूरा देश उनकी सलामती की दुआ मांग रहा था.

डॉ. राजकुमार ने मांगी खास दुआ

इस दौरान डॉ. राजकुमार ने अमिताभ बच्चन की जान बचाने के लिए एक खास तरह की पूजा की. अमिताभ बच्चन ने बताया कि कन्नड़ सुपरस्टार डॉ. राजकुमार न केवल एक महान कलाकार थे, बल्कि बहुत ही विनम्र और सरल नेचर के इंसान थे. जब उन्हें ये पता चला कि अमिताभ की जान खतरे में है, तो उन्होंने अपने एक खास मंदिर में जाकर एक खास तरह की पूजा की. मंदिर की परंपरा के अनुसार इस पूजा में गीले कपड़े को जमीन पर रखकर उसमें लेटा जाता है और लेटकर परिक्रमा की जाती है. उन्होंने अमिताभ की जान बचाने के लिए ये कठिन पूजा की थी.

राजकुमार के परिवार से आज भी हैं बिग-बी के रिश्ते

2006 में डॉ. राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, वहीं उनके बेटे पुनीत राजकुमार का 2021 में निधन हो गया था. लेकिन उनके परिवार से अमिताभ बच्चन के आज भी वैसे ही रिश्ते हैं. बिग-बी ने बताया कि उनका रिश्ता आज ही राजकुमार के परिवार से उनता ही गहरा है. वे अक्सर उनके बेटों शिवराजकुमार और पुनीत राजकुमार को याद करते हैं. लास्ट में उन्होंने कहा कि राजकुमार जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और वे उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे.