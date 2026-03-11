अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू में किया चौंकाने वाला दावा, बोले- 'मुझे कुछ नहीं पता..'

Anurag Kashyap: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप इन दिनों एक बार फिर विवाद में घिर गए हैं. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अनुराग का नाम जेफरी एपस्टीन की फाइल्स में आया है. ये फाइल्स एपस्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग केस से जुड़ी हुई हैं, जिनमें कई बड़े नामों का जिक्र किया गया है. इसी बीच एक पोस्ट में 'बॉलीवुड गाय' लिखा था, जिसे लोग अनुराग से जोड़कर देखने लगे. यह खबर के सामने आने के बाद अनुराग कश्यप ने अब अपनी सफाई दी है. चलिए ऐसे में जानते हैं कि इंटरव्यू में डायरेक्टर ने इस मामले में क्या कहा.

एपस्टीन फाइल्स में नाम आने पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी

डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर से खबरों में आ गए हैं. इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा विवाद है. कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अनुराग कश्यप का नाम भी इस फाइल में आया है, इसके बाद से बी-टाउन में हलचल मच गई थी. अब इसको लेकर डायरेक्टर ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें इस ईमेल के बारे में कुछ नहीं पता है.

कभी बीजिंग नहीं गए अनुराग कश्यप

अनुराग कश्यप ने बताया कि वो कभी बीजिंग नहीं गए. हां, वो चीन जरूर गए थे, लेकिन वो साल 2014 से बहुत पहले की बात है. उन्होंने इस मेल को रैंडम मेल बताया है. आखिर में अनुराग ने कहा कि मैंने बॉम्बे में रेकी की थी. बता दें कि एक मेल में डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम सामने आया था, जो एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा हुआ था.

फ्लॉप फिल्मों पर अनुराग ने की बात

डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस बयान के साथ-साथ अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर भी काफी खबरों में हैं. डायरेक्टर की एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं. इस दौरान अनुराग अपनी फ्लॉप फिल्मों के बारे में भी बात करते हुए नजर आए.