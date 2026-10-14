अरिजीत सिंह का सॉन्ग 'फिर से' ग्रैमी अवॉर्ड्स की लिस्ट में हुआ शामिल, सिंगर ने सुनाई खुशखबरी

सिंगर अरिजीत सिंह के सॉन्ग 'फिर से' ने इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया है. फिल्म धुरंधर दा रिवेंज के इमोशनल सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर फिजुअल कैटेगरी में कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल किया गया है.अभी सॉन्ग को ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं मिला है.
फिल्म धुरंधर दा रिवेंज का म्यूजिक फिर से चर्चा में है. अरिजीत सिंह की आवाज में इस खूबसूरत सॉन्ग को ग्रैमी कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल किया गया है. यह पहली इंडियन फिल्म का म्यूजिक है जो इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिला सकता है.
अरिजीत सिंह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया है. सिंगर ने बताया कि फिल्म धुरंधर दा रिवेंज का गाना फिर से बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया कैटेगरी में ग्रैमी कंसीडरेशन के लिए शामिल हुआ है.
ग्रैमी कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल होने के मतलब है कि सॉन्ग को अवॉर्ड के लिए विचार किया गया. इसे अभी ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं माना जा सकता है. ग्रैमी के ऑफिशियल नॉमिनेशन से पहले सॉन्ग को रिकॉर्डिंग एकेडमी की एलिजिबिलिटी और वोटिंग प्रोसेस से गुजरना होगा.अरिजीत सिंह के सॉन्ग के लिए अभी ऑफिशियल नॉमिनेशन मिलना बाकी है.
धुरंधर दा रिवेंज का फिर से सॉन्ग नहीं बल्कि कई गानों को ग्रैमी कैंपेन में शामिल किया गया है. सॉन्ग में आरी आरी, जान से गुजरते हैं. कन्हैया और जाइए सजना जैसे सॉन्ग को शामिल किया है. फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम को भी कैंपेन में शामिल किया गया था. इन गानों को ग्लोबल म्यूजिक, एशियन पॉप, सॉन्ग राइटिंग, रैप, डांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में भेजा गया है.
धुरंधर द रिवेंज के साउंडट्रैक का म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने तैयार किया था. फिल्म के गानों के लिरिक्स इरशाद कामिल और कुमार ने लिखे हैं.
फिर से सॉन्ग फिल्म के अंतिम हिस्से में आता है. सॉन्ग फिल्म के आखिरी सीन को इमोशनल गहराई देता है. फिल्म दिखाया गया है कि जसकीरत सिंह रंगी पाकिस्तान से अपना मिशन पूरा करके भारत लोट रहा होता है. इस इमोशनल सीन में सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया.
आदित्य धर के डायरेक्शन में फिल्म धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर फिल्म और धुरंधर फ्रेंचाइजी ने भारत में कुल 3000 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2025 में रिलीज किया गया था. वहीं धुरंधर द रिवेंज मार्च 2026 में आई थी. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन और अक्षय खन्ना भी मुख्य किरदार में थे.