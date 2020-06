हैरी पॉटर की लेखिका ने किया ऐसा ट्वीट कि भड़क उठे लोग, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: हैरी पॉटर (Harry Potter) की लेखिका जेके राउलिंग (JK Rowling) को ट्रांसजेंडर पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. लेखिका का मासिक धर्म को लेकर किया गया कमेंट लोग 'एंटी-ट्रांस' के तौर पर देख रहे हैं.

जेके राउलिंग ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए एक ट्वीट में लिखा 'जिन लोगों को मासिक धर्म होता है. मुझे यकीन है कि उन लोगों के लिए एक शब्द हुआ करता था. कोई मेरी मदद करे. Wumben? Wimpund? Woomud?'

लेखिका के इस पोस्ट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि केवल महिलाएं को ही मासिक धर्म नहीं होता है, वह ट्रांस-महिला को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि जेके राउलिंग को कुछ इस तरह से लिखते हुए देखना 'भयावह' है. जबकि एक अन्य ने लिखा- महिलाओं को उनके पीरियड से परिभाषित नहीं किया जाता है.'

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020